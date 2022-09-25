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أخبار
المؤتمر نت -

نقابة ملاك صيدليات المجتمع وجامعة السعيدة تحتفلان باليوم العالمي للصيادلة

المؤتمرنت -
نقابة ملاك صيدليات المجتمع وجامعة السعيدة تحتفلان باليوم العالمي للصيادلة

احتفلت نقابة ملاك صيدليات المجتمع بالشراكة مع جامعة السعيدة اليوم في بصنعاء، باليوم العالمي للصيادلة الذي يصادف 25 سبتمبر من كل عام.

وفي الاحتفالية أكد عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي على أهمية تكاتف الجهود لبناء الوطن ورعاية المهن والنقابات وتبني افكارها وعدم اقصائها، كما شدد على تعاون الصيادلة في تحقيق سلال التخزين والنقل للادوية والتزام اخلاقيات المهنة.

وأشار الى ضرورة مكافحة الفاسدين، من يسخرون الوظيفة العامة لمصالح شخصية وهم قلة، إلا أنه يجب مكافحتهم، سواء كانو من سابقين أو من يتقمصون ثوب الجدية وينخرون في جسد الوطن فساد.

من جهته قال الدكتور نبيل المغربي أمين عام جامعة السعيدة أن الاحتفال بهذه المناسبة لتسليط الضوء على مهنة الصيدلة كأهم المهن الطبية التي تحضي باهتمام واسع ودور الصيدلي في تحقيق الأمن الدوائي، مؤكدا أن دور الصيدلي لا يقتصر على بيع الدواء فقط بل هو مسؤول عن تأمين الدواء الملائم لعلاج المريض ومساعدة الطبيب وكذا على سلامة وأمن الدواء.

وأشار إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للصيادلة يهدف إلى تعزيز التعاون مع كافة الجهات لتقديم خدمات استشارية ومعلومات ضرورية واستشارات سريعة للمختصين في مجالات الرعاية بوجه خاص والمواطنين بوجه عام، أن من اهداف هذا اليوم هو تعزيز مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمريض من خلال الاستخدام الآمن والفعال للمستحضرات العلاجية وإبراز الدور التكاملي للصيدلي كعضو فاعل في الفريق الطبي، بالإضافة إلى تشجيع الصيادلة على عمل الأبحاث المتعلقة بتطوير الرعاية الصيدلانية.

وتطرق المغربي الى الدورر الذي تضطلع به الجامعات في مواكبة التطورات في هذا المجال وتخريج صيادلة قادرين على الإنتاج والصناعة الدوائية.

واستعرض رئيس مجلس حكماء نقابة ملاك صيدليات المجتمع الدكتور محمد النزيلي عدد من المشاريع الصيدلانية في اليمن، والتحديات التي تواجه مهنة الصيدلة والتطلّعات النقابية لتعزيز مستوى المهنة، وتجويد خدماتها والنهوض بواقع الصيدلاني على جميع المستويات.

وأكد النزيلي على أهمية عمل النقابات العاملة في هذا المجال تحت كيان واحد من خلال إنشاء اتحاد للصيادلة، وضرورة انشاء اتحاد للصيادلة، وأن فكرة الاتحاد تحقق تمثيل موحد القرار المهنية دون اخلال بحق التعدد النقابي وحرية العمل النقابي اتحاد مكون من كافة النقابات، كما تطرق الى جملة من المشاريع التي يجري العمل لإنجازها ضمن أطر نقابية، للنهوض بواقع الصيادلة، انطلاقاً من الإستراتيجية الوطنية لنقابة ملاك صيدليات المجتمع.

وشدد على أهمية مراجعة الرؤية الوطنية لمهنة الصيادلة واشراك النقابة والخبراء في تعديلها لتتوافق مع الوضع المهني العالمي والاقليمي والتطورات المهنية المضطردة، مالم سيحصل تراجع في نمو المهنة ومؤشراتها المنعكسة على البطالة والاقتصاد الوطني وتراجع كفاءة سوق الدولار، مؤكداً على أهمية مشاركة النقابة وضرورة تعاون الجهات الصحية مع المهنيين والنقابة، حيث لا يمكن نجاح اي عمل دون مؤازرة الدولة ودعمها وكصيادل، متعهداً ببذل كل الجهود لخدمة البلاد وتصحيح اوضاع المهنة التي تردت بسبب الفساد الاداري للسلطة الصحية مؤخرا وتفرد القرار الصحي ومخالفة القوانين.

وقدمت خلال الفعالية عدد من المداخلات حول واقع آفاق مهنية من خلال امتهان البحث والتطوير للصناعة الدوائية لاستاذ الكيمياء الدكتور علي الكاف وكذا الممارسات الصيدلانية الجيدة للدكتور علي اليحوي وتطوير سلسلة الدواء كمنتج للدكتور علي الورد والوضع الراهن للصيدلة في اليمن لأمين عام نقابة ملاك صيدليات المجتمع الدكتور مطهر الفيل.

وفي الفعالية التي حضرها كوكبة من خبراء الصيدلة والأكاديميين من مختلف الجامعات اليمنية وطلاب وطالبات كلية الصيدلة بجامعة السعيدة.. تم الاستماع لرسالة مسجلة للصيادلة من الاتحاد الدولي للصيادلة.








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