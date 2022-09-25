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المؤتمر نت - ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 172 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية

حصيلة خروقات قوى العدوان خلال 24 ساعة

المؤتمرنت -
حصيلة خروقات قوى العدوان خلال 24 ساعة
ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 172 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 44 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، البيضاء، الحديدة وجبهات الحدود.

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان والمرتزقة ارتكبوا 4 خروقات بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح على منازل المواطنين ومواقع الجيش في شمال حيس بمحافظة الحديدة، وفي تبة العمدان بالفاخر وجوار مدرسة الشرجي ومثلث بيت الشرجي في باب غلق بمحافظة الضالع.

وأفاد المصدر بتسجيل خرق بعملية هجوم لمرتزقة العدوان باتجاه مواقع الجيش في فرع آل جناح حريب بمحافظة مأرب.

ولفت المصدر إلى أنه تم رصد ستة خروقات باستحداث تحصينات في موقع مشعل وتبة الدفاع بجيزان، وفي شرق الجدافر برغوان وفي ليعرف بمحافظة مأرب والتبة الخضراء بمريس وفي التبة الواسطة بالفاخر في محافظة الضالع.

وأكد المصدر تسجيل 94 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة، وجبهات الحدود.

وذكر المصدر أنه تم رصد 23 خرقاً بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان، على محافظات مأرب، الضالع، حجة، صعدة، الحديدة وجبهات ما وراء الحدود، حيث استهدف قصف مدفعي مكثف مواقع الجيش في الروضة والبلق الشرقي بمحافظة مأرب، كما استهدف قصف مدفعي مواقع الجيش في بني حسن والمزرق وميدي وحيران بمحافظة حجة، وفي المدافن والملاحيظ ورازح بمحافظة صعدة وفي باب غلق بمحافظة الضالع.

وبين المصدر أن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة استهدف مواقع الجيش في حيس بمحافظة الحديدة، وفي العمود والصيابة بوادي جارة والشبكة وجبل العمدة وجبل قمبورة بجيزان.








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