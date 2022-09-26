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الشريف يهنىء ابوراس بأعياد الثورة ويؤكد : قواعد المؤتمر صخرة ستتحطم عليها المؤامرات

رفع الامين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف برقية تهنئة الى الاخ صادق امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام بمناسبة العيد الوطني الستين لثورة 26 سبتمبر والعيد الوطني التاسع والخمسين لثورة 14 اكتوبر جاء فيها :



الاخ صادق امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام المحترم

يطيب لي ان ارفع اليكم احر التهاني والتبريكات بمناسبة العيد الوطني الستين لثورة 26 سبتمبر والعيد الوطني التاسع والخمسين لثورة 14 اكتوبر اللتين استطاعتا ان تعبرا باليمن الى العصر الحديث بعد سنوات من الحكم الإمامي المتخلف ، وعقود طويلة من الاحتلال البريطاني البغيض .



لقد كانت ثورتي سبتمبر واكتوبر هي البوابة التي نجح من خلالها الشعب اليمني نيل حريته وكرامته واستقلاله والولوج الى العالم الذي كان مغيبا عنه ،ورغم محاولات القوى الرجعية التآمر على تلك الثورة والسعي لؤادها في مهدها من خلال حرب دامت قرابة العقد من الزمن الا ان الشعب اليمني استطاع الصمود والانتصار لثورته ضد العدو مثلما يكرر ذلك الصمود اليوم في مقارعة عدوان التحالف الذي تقوده للأسف السعودية والامارات ومن يقف معهم مثلما قادت يومها العدوان والحرب على الثورة اليمنية .



الاخ الرئيس

نهنئكم ومن خلالكم نهنىء جميع قيادات وقواعد المؤتمر وجماهير شعبنا بهذه المناسبة ونجدد العهد بان نمضي معكم وخلف قيادتكم في الحفاظ على المؤتمر ووحدته التنظيمية والسعي لاستعادة مكانته ودوره التنظيمي والسياسي والوطني ومعنا كل قواعد المؤتمر التي كانت وستظل هي الصخرة التي تتحطم عليها كل محاولات استهداف المؤتمر .





وتقبلوا فائق التحية والتقدير

اخوكم / الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف

الامين العام المساعد للشؤون التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام