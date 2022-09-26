الإثنين, 26-سبتمبر-2022 الساعة: 07:01 م - آخر تحديث: 06:57 م (57: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ثورة‮ ‬26‮ ‬سبتمبر‮ ‬وستة‮ ‬عقود‮ ‬مضت‮ ‬من‮ ‬نضال‮ ‬اليمانيين
أ‮.‬د‮/ ‬عبدالعزيز‮ ‬صالح‮ ‬بن‮ ‬حبتور‮❊‬
"صناعة الإسمنت".. مستقبل واعد وخطوات بإتجاه تحقيق الإكتفاء الذاتي
شوقي‮ ‬شاهر
ليس مجرد شعار ..بل ثورة
توفيق الشرعبي
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أربعون عاماً من مسيرة النجاحات المؤتمرية
خالد سعيد الديني
أبو راس عمق الولاء والانتماء للوطن والمؤتمر .. وعنوان للقيادة والمسئولية
راسل‮ ‬القرشي
لماذا الشيخ/ (صادق امين ابوراس)؟!
محمد اللوزي
أخبار
المؤتمر نت - الأرصاد يتوقع هطول أمطار على عدة مناطق

الأرصاد يتوقع هطول أمطار على عدة مناطق

المؤتمرنت -
الأرصاد يتوقع هطول أمطار على عدة مناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة على عدد من المحافظات، وطقساً حاراً نهاراً في المناطق الساحلية والصحراوية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية تلقت أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الغزارة ترافقها العواصف الرعدية أحياناً على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية وخاصة على مناطق من محافظات لحج، تعز، إب، الضالع، ريمة، المحويت، حجة وغرب صعدة والمرتفعات المقابلة لسهل تهامة

وقد تشمل الأمطار أجزاء من مرتفعات أبين، شبوة وحضرموت .

وحسب المركز يُتوقع هطول أمطار متفرقة على مناطق من غرب كل من عمران، صنعاء وذمار وأجزاء من السواحل الغربية والجنوبية.

وأشار إلى احتمال أن يكون الطقس حاراً نهاراً يؤثر على المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية كافة وأرخبيل سقطرى وتتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 34 ـ 39 درجة مئوية.

ومن المحتمل هبوب رياح شديدة السرعة في أرخبيل سقطرى تتراوح مابين 15-35 عقدة.

وحذر المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان ومن الانهيارات الصخرية والطينية في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها ، داعياً إلى الاحتماء من العواصف الرعدية.

كما حذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة أو الضباب.

ونبه المركز من الطقس الحار في المناطق الساحلية والصحراوية، الهضاب الداخلية، وأرخبيل سقطرى، ومن اضطراب البحر وارتفاع الموج في الأرخبيل.

وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في تعز- المطار 1.5 ملم، كما هطلت أمطار بعضها غزيرة على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية وكانت خارج نطاق المحطات .








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: تراجع أسعار الغاز في أوروبا بنحو 6%
علوم وتقنية: نصائح لتجنب نزلات البرد خلال الخريف
عربي ودولي: مقتل 5 وإصابة 13 ليبيا في اشتباكات
أخبار: الشريف يهنىء ابوراس بأعياد الثورة ويؤكد : قواعد المؤتمر صخرة ستتحطم عليها المؤامرات
أخبار: جابر غالب يهنىء رئيس المؤتمر بأعياد الثورة اليمنية سبتمبر واكتوبر
أخبار: ثورة‮ ‬26‮ ‬سبتمبر‮ ‬وستة‮ ‬عقود‮ ‬مضت‮ ‬من‮ ‬نضال‮ ‬اليمانيين
أخبار: رئيس المؤتمر يكتب في عيد 26 سبتمبر.. الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
أخبار: إيقاد شعلة العيد الـ60 لثورة 26 سبتمبر المجيدة بصنعاء
أخبار: الفلكي الشوافي: الثلاثاء غرة شهر ربيع الأول
أخبار: بيان للمؤتمر الشعبي العام بمناسبة عيد ثورة 26 سبتمبر (نص البيان)
أخبار: حصيلة خروقات قوى العدوان خلال 24 ساعة
قضايا وآراء: "صناعة الإسمنت".. مستقبل واعد وخطوات بإتجاه تحقيق الإكتفاء الذاتي
أخبار: صنعاء تحتفل باليوم العالمي للصيادلة
قضايا وآراء: الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
أخبار: بدء فعاليات المؤتمر الثاني للصناعة الدوائية بصنعاء
أخبار: الأرصاد يتوقع هطول أمطار ويحذر من تدني الرؤية
فنون ومنوعات: واتساب يتوقف عن العمل على هذه الهواتف
وثائق ونصوص: بيان صادر عن المؤتمر الشعبي العام بمناسبة عيد ثورة 26 سبتمبر
علوم وتقنية: ما العلاقة بين الشاي ومستوى ضغط الدم؟
رياضة: البرتغال تنتصر.. وإسبانيا تفرط بالصدارة
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي البرلماني نشوان الصبري
أخبار: سقوط 11 طفلاً بمتفجرات تحالف العدوان
أخبار: هيئة الطيران تتوعد وكالات السفر بإجراءات صارمة
عربي ودولي: اندلاع مواجهات مع الاحتلال بالطور وسلوان
محافظات: توزيع أدوية علاج الملاريا في حجة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022