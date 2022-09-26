المؤتمرنت -

الأرصاد يتوقع هطول أمطار على عدة مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة على عدد من المحافظات، وطقساً حاراً نهاراً في المناطق الساحلية والصحراوية خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية تلقت أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الغزارة ترافقها العواصف الرعدية أحياناً على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية وخاصة على مناطق من محافظات لحج، تعز، إب، الضالع، ريمة، المحويت، حجة وغرب صعدة والمرتفعات المقابلة لسهل تهامة



وقد تشمل الأمطار أجزاء من مرتفعات أبين، شبوة وحضرموت .



وحسب المركز يُتوقع هطول أمطار متفرقة على مناطق من غرب كل من عمران، صنعاء وذمار وأجزاء من السواحل الغربية والجنوبية.



وأشار إلى احتمال أن يكون الطقس حاراً نهاراً يؤثر على المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية كافة وأرخبيل سقطرى وتتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 34 ـ 39 درجة مئوية.



ومن المحتمل هبوب رياح شديدة السرعة في أرخبيل سقطرى تتراوح مابين 15-35 عقدة.



وحذر المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان ومن الانهيارات الصخرية والطينية في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها ، داعياً إلى الاحتماء من العواصف الرعدية.



كما حذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة أو الضباب.



ونبه المركز من الطقس الحار في المناطق الساحلية والصحراوية، الهضاب الداخلية، وأرخبيل سقطرى، ومن اضطراب البحر وارتفاع الموج في الأرخبيل.



وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في تعز- المطار 1.5 ملم، كما هطلت أمطار بعضها غزيرة على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية وكانت خارج نطاق المحطات .

