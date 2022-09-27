الثلاثاء, 27-سبتمبر-2022 الساعة: 04:33 م - آخر تحديث: 04:24 م (24: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ثورة‮ ‬26‮ ‬سبتمبر‮ ‬وستة‮ ‬عقود‮ ‬مضت‮ ‬من‮ ‬نضال‮ ‬اليمانيين
أ‮.‬د‮/ ‬عبدالعزيز‮ ‬صالح‮ ‬بن‮ ‬حبتور‮❊‬
"صناعة الإسمنت".. مستقبل واعد وخطوات بإتجاه تحقيق الإكتفاء الذاتي
شوقي‮ ‬شاهر
ليس مجرد شعار ..بل ثورة
توفيق الشرعبي
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أربعون عاماً من مسيرة النجاحات المؤتمرية
خالد سعيد الديني
أبو راس عمق الولاء والانتماء للوطن والمؤتمر .. وعنوان للقيادة والمسئولية
راسل‮ ‬القرشي
لماذا الشيخ/ (صادق امين ابوراس)؟!
محمد اللوزي
أخبار
المؤتمر نت - تحذيرات من أمطار مصحوبة بعواصف رعدية

تحذيرات لليمنيين من أمطار مصحوبة بعواصف رعدية

المؤتمرنت -
تحذيرات لليمنيين من أمطار مصحوبة بعواصف رعدية
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية ومرتفعات عدة محافظات، وهبوب رياح شديدة في أرخبيل سقطرى خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار متفرقة ترافقها العواصف الرعدية أحياناً على أجزاء من مرتفعات محافظات شبوة، أبين، لحج، تعز، إب، ريمة، المحويت وغرب صعدة.

ومن المحتمل هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وأشار إلى هبوب رياح شديدة السرعة في أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها ما بين 15-25 عقدة.

ونبه المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان ومن الانهيارات الصخرية والطينية في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها ، داعياً إلى الاحتماء من العواصف الرعدية.

كما نبه سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة أو الضباب، و مرتدي البحر والصيادين من اضطراب البحر وارتفاع الموج في أرخبيل سقطرى .

وحسب المركز هطلت يوم أمس أمطار بعضها غزيرة على أجزاء متفرقة من المرتفعات الجنوبية الغربية وكانت خارج نطاق محطات الرصد الجوي .








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: اعتقال مصور صحفي في القدس المحتلة
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاً
رياضة: إيطاليا تتأهل.. وإنجلترا وألمانيا تودعان
رياضة: الأردن يتوج بلقب البطولة الرباعية الدولية
أخبار: 195 خرقاً للهدنة الإنسانية خلال 24 ساعة
أخبار: منظمة الصحة: 46% من أطفال اليمن يعانون التقزم
عربي ودولي: قتلى وجرحى في إطلاق نار بمدرسة روسية
رياضة: دوري الأمم: كرواتيا تتأهل وفرنسا تتعثر
رياضة: العراق يتخطى سوريا في بطولة الأردن
فنون ومنوعات: أنجبت 44 طفلاً وعمرها 40 عاماً فقط!
محافظات: تدشين خدمة الإنترنت المنزلي 4G في حجة
أخبار: “الإنقاذ” تحتفي بالعيد الـ60 لثورة 26 سبتمبر
اقتصاد: تراجع أسعار الغاز في أوروبا بنحو 6%
أخبار: اصابة مواطن بقناص مرتزق في التعزية
أخبار: الأرصاد يتوقع هطول أمطار على عدة مناطق
علوم وتقنية: نصائح لتجنب نزلات البرد خلال الخريف
عربي ودولي: مقتل 5 وإصابة 13 ليبيا في اشتباكات
أخبار: الراعي‮: ‬الثورة‮ ‬مستمرة‮ ‬في‮ ‬مواجهة‮ ‬أعداء‮ ‬اليمن
أخبار: الدكتور لبوزة يهنئ رئيس المؤتمر بذكرى ثورة 26 سبتمبر
أخبار: الامين العام يهنئ رئيس المؤتمر ويجدد تمسك المؤتمر بالثورة وقيمها ومبادئها
أخبار: الشريف يهنىء ابوراس بأعياد الثورة ويؤكد : قواعد المؤتمر صخرة ستتحطم عليها المؤامرات
أخبار: جابر غالب يهنئ رئيس المؤتمر بأعياد الثورة اليمنية سبتمبر واكتوبر
أخبار: ثورة‮ ‬26‮ ‬سبتمبر‮ ‬وستة‮ ‬عقود‮ ‬مضت‮ ‬من‮ ‬نضال‮ ‬اليمانيين
أخبار: رئيس المؤتمر يكتب في عيد 26 سبتمبر.. الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
أخبار: إيقاد شعلة العيد الـ60 لثورة 26 سبتمبر المجيدة بصنعاء
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022