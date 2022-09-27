المؤتمرنت -

الوهباني يعزي بوفاة الشيخ محمد داود

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة رجل الاعمال الشيخ / محمد صالح داود، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

واشار الأمين العام المساعد إلى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته في التنمية المجتمعية واعمال الخير، وحضوره السياسي الفاعل، كواحد من الشخصيات الوطنية والمؤتمرية البارزة على مستوى محافظة عمران.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى اولاد الفقيد الشيخ /عبدالله محمد صالح داود، وعلي وياسر ، وكافة آل داود بمديرية عمران محافظة عمران، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص التعازي وعظيم المواساة بهذا المصاب الجلل.



سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يعصم قلوب أهله بالصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون"

