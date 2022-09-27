المؤتمرنت -

الشريف يعزي بوفاة المناضل على الجمالي

بعث الأمين العام المساعد للشئون التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة بوفاة المناضل/ علي بن علي الجمالي، شيخ قبيلة بني مر مديرية ردمان محافظة البيضاء، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



واشار الامين العام المساعد إلى عدد من مناقب الفقيد وادواره النضالية كواحد من مناضلي الثورة اليمنية 26سبتمبر، وإسهاماته المحتمعية وحضوره الانساني الفاعل.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ/ عبدالعزيزعلي بن علي الجمالي،وإخوانه، وكافة آل الجمالي، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه وعظيم مواساته في هذا المصاب الأليم..



مبتهلاً الى الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وجميع أصدقائه ومحبيه الصبر والسلوان.



"انا لله وانا اليه راجعون".

