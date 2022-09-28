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المؤتمر نت - تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق أمين ابو راس برقية تهنئة بمناسبة اعياد الثورة اليمنية

اشاد بقدرته على تجاوز المؤامرات.. قطاع الشباب والطلاب يهنئ أبو راس بعيد 26 سبتمبر

المؤتمرنت -
اشاد بقدرته على تجاوز المؤامرات.. قطاع الشباب والطلاب يهنئ أبو راس بعيد 26 سبتمبر
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق أمين ابو راس برقية تهنئة بمناسبة اعياد الثورة اليمنية (26 سبتمبر- 14 اكتوبر- 30 نوفمبر) من القائم بأعمال رئيس دائرة الشباب والطلاب،عضو الأمانة العامة، ناجى بن يحيى القوسى، ينشر (المؤتمرنت) فيما يلي نصها:



الأخ الشيخ المناضل صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبى العام. حفظكم الله
تحية تقدير وبعد....
بإسم التكوينات الشبابية والطلابية بفروع المؤتمر بالمحافظات والجامعات وقيادة دائرة الشباب والطلاب بالأمانة العامة، نتقدم إليكم بأسمى آيات التهانى والتبريكات بمناسبة حلول الأعياد الوطنية للثورة اليمنية الخالدة العيد الوطنى الستين لثورة ال26من سبتمبر1962 والعيد الوطنى التاسع والخمسين لثورة ال14من أكتوبر 1963 والعيد الوطنى الخامس والخمسين للإستقلال فى30نوفمبر 1967
وحيث شكلت هذه الأعياد الوطنية محطات تحول تاريخية فى مسيرة النضال الوطنى للشعب اليمني وحركته النضالية ضد الحكم الإمامى المتخلف والإحتلال البريطاني البغيض...

الأخ رئيس المؤتمر
إن الإحتفاء بهذه الأعياد إحتفاء بالأيام المجيدة التي إستطاع فيها اليمنيون من صنع فجر جديد، أنهى فيه النظام الإمامى المتخلف، وطرد المستعمر البريطاني البغيض وأسس لليمن الجمهوري الجديد الذي حلم به شعبنا اليمني، وقدم من أجله الأحرار والثوار الميامين التضحيات العظيمة حتى حققوا للشعب آماله وأحلامه فى إقامة نظام جمهوري أخرج اليمن من عزلة التخلف وجحيم الاحتلال الى عهد جديد ينعم فيه الشعب بالحرية والمساواة وصنعت اليمن على طريق المستقبل...
إن المؤتمر الشعبى العام وهو يحتفى بهذه المناسبة العظيمة مع أبناء الشعب ليعبر عن إعتزازه بأنه كان فى طليعة القوى الوطنية التى أسهمت في ترجمة أهداف الثورة بالعديد من الإنجازات التنموية وتحقيق الهدف الأسمى لثورة ال26من سبتمبر وال 14من أكتوبر بإعادة تحقيق الوحدة الوطنية.

كما أنه اليوم يؤكد على تجسيد مواقفه الوطنية بالوقوف مع كافة القوى الوطنية المدافعه عن الوطن ووحدته وسيادته وإستقلاله وسلامة أراضيه ضد العدوان الغاشم والحصار الجائر ومشاريع التجزئه والتقسيم التى تستهدف الوطن الأرض والإنسان.
ختاما...نكرر لكم التهنئة بهذه المناسبة العظيمة، ونجدد لكم العهد والولاء ونحن على ثقة بأن المؤتمر فى ظل قيادتكم الحكيمة وتاريخكم النضالى قادر على تجاوز كل التحديات والمؤامرات والأزمات ومواصلة مسيرة عطائه التنظيمى والوطنى منحاز للشعب فى الدفاع عن ثوابته الوطنية وفى مقدمتها الثورة والجمهورية والوحدة والنهج الديمقراطى، وفى الدفاع عن الوطن وسيادته وإستقلاله مع كل القوى الوطنية وأحرار شعبنا اليمني العظيم..
وفقكم الله الى كل خير
وبكل المودة والتقدير
تقبلوا خالص تحياتنا
اخوكم / ناجى بن يحيى القوسى
القائم بأعمال رئيس دائرة الشباب والطلاب
عضو الأمانة العامة








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