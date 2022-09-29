المؤتمرنت -

قيادات سياسية وحزبية تهنئ أبو راس بالعيد الـ60 لثورة 26 سبتمبر

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق أمين ابو راس برقيات تهانٍ بمناسبة العيد الـ60 لثورة الـ26 من سبتمبر 1962م، من عدد من قيادات الاحزاب السياسية في اليمن.

وعبّرت قيادات الاحزاب السياسية باسمائها ونيابة عن كوادر واعضاء أحزابها عن خالص تهانيها لرئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق امين أبو راس، وقيادات واعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، بمناسبة حلول العيد الـ60 للثورة اليمنية 26 سبتمبر 1962م، متمنية اعادة هذه المناسبة وقد تحقق للوطن والشعب اليمني الامن والسلام والرخاء والازدهار والنصر المبين.



وفي برقيته إلى رئيس المؤتمر تهنئة بهذه المناسبة، قال الامين العام لحزب الحوار الوطني، مختار ناجي علي يونس، إن أهم وأعظم الدروس المستفادة من ثورة 26 سبتمبر1962م، هو "ان نجعل من الحوار سلاحنا الوحيد لتحقيق كافة أهدافنا وتجاوز ازماتنا المختلفة".

مشيرا كذلك إلى اهمية "أن نعمل جاهدين على تكريس ثقافة الحوار لتكون هي ثورة اليمنيين الوحيدة في التصحيح والتغيير والبناء والإصلاح وفي وتعزيز السلام والحرية وصون الوحدة الوطنية".

وقال الامين العام لحزب الحوار الوطني:" إننا كدولة وشعب وكأحزاب سياسية على وجه الخصوص لا نملك أفضل من خيار الحوار لضبط نزاعاتنا وتحقيق غاياتنا السياسية المختلفة".

وأضاف:" وما عداه إنما يعني العودة الى الوراء والمزيد من المماحكات والمكايدات السياسية التي تقود الى الجفاء والقطيعة والمزيد من الصراع والحروب والقتل والدمار للوطن والمواطن اليمني".



وقال:"اكرر التهاني لكم بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوبنا وقلوب كل ابناء اليمن، متمنيا لكم موفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والنجاح. ودمتم والله يرعاكم".

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كما تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق امين ابو راس برقية تهنئة مماثلة من رئيس تنظيم التصحيح الشعبي الناصري، مجاهد القهالي، بمناسبة حلول العيد الـ60 لثورة 26 سبتمبر المجيدة.



وقال رئيس تنظيم التصحيح الشعبي الناصري، في برقية التهنئة، أن واحدية الثورة اليمنية جسدت بأهدافها السامية ومبادئها النبيلة قضية الشعب اليمني العادلة وطموحاته العظيمة في النهضة والحرية وتحقيق الوحدة اليمنية المباركة في 22 مايو 1990م التي أعادت لليمن عزتها ومجدها وقوتها.



مشيرا إلى ما تواجهه اليمن اليوم :" نفس قوى الشر في أعتى عدوان وحصار همجي عرفته البشرية بهدف الاحتلال وتقسيم اليمن إلى كيانات هزيلة يسهل السيطرة عليها ونهب ثرواتها وفرض الوصاية الأبدية عليها".



سائلا في ختام البرقية المولي عز وجل "أن يعيد هذه المناسبة عليكم وعلى شعبنا اليمني العظيم بالمزيد من النجاحات والانتصارات، وقد تحقق لشعبنا فك الحصار ووقف العدوان وجلاء الاحتلال عن كامل ترابنا اليمني وتحقيق السلام الدائم والاستقرار والنهضة الشاملة لكل أبنائه".

وقال:" كما نسأل الله أن يمد لكم يد العون لما فيه خير اليمن وعزتها وحريتها واستقلالها ورفعتها بين الأمم".



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وبمناسبة احتفالات الشعب اليمني العظيم بالذكرى( 60 ) لثورة سبتمبر المجيدة تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق امين أبو راس برقية تهنئة بهذه المناسبة من قيادة وأعضاء حزب التحرير الشعبي الوحدوي و حزب الرابطة اليمنية.

وفي البرقية حيّت قيادة الحزبين " الرعيل الاول من المناضلين الأحرار ثوّار الثورة اليمنية العظمى الـ26 سبتمبر 1962 الذين فجّروها وناضلوا من أجلها والتي أحدثت تحوّلات كبرى في مسيرة بناء اليمن الجمهوري وهب معها شعبنا الحر الابي مناضلا ضد الرجعية والاستعمار البريطاني البغيض واذياله في جنوب الوطن في ثورة 14 اكتوبر 1963 المجيدة التي تعد من اعظم ثورات التغيير في المنطقة".



مشيرين في هذه المناسبة إلى اهمية "إعادة الاعتبار لنضالات الآباء والأجداد من خلال الاستمرار في ترسيخ قيم الحرية والاستقلال وتحويلها إلى ثقافة وسلوك ومواقف ثابتة وراسخة".



مشددين على أهمية:" مواصلة نهج المؤتمر الشعبي العام في الإعلاء من القيم الوطنية المثلى ومصالح الوطن العليا في الدفاع عن الثوابت الوطنية والجمهورية والوحدة الى جانب كل القوى الوطنية المخلصة".



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والى ذلك تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق أمين ابو راس برقية تهنئة مماثلة من الأمين العام لحزب جبهة التحرير، عضو المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، خالد جيوب الردفاني، عبّر فيها باسمه ونيابة عن قيادة وقواعد حزب جبهة التحرير عن خالص التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة اعياد الثورة اليمنية العيد 60لثورة 26سبتمبرالخالدة والعيد 59لثورة 14اكتوبر المجيدة والعيد55ليوم الاستقلال العظيم30من نوفمبر.

مشيرا إلى أن الاحتفال باعياد الثورة اليمنية، يعد إحتفاء " بتاريخ عظيم سطره رجالات اليمن الاحرار صنعوا فجر حياة ومستقبل جديد لوطننا وأمتنا اليمنية العظيمة".



وقال:" ان احتفائنا بالاعياد الوطنية هو تخليدا لذكرى وتضحيات الاحرار،و لنستلهم من تاريخهم معاني التضحية والفداء في حب الوطن والدفاع عنه"، وأضاف:" وكل عام وانتم ووطننا وأمتنا اليمنية العظيمة بألف خير".

