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المؤتمر نت - توقع المركـز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفرقة على عدة محافظات، وهبوب رياح على أرخبيل سقطرى خلال الـ24 ساعة القادمة

الأرصاد يكشف توقعات طقس 24 ساعة المقبلة

المؤتمرنت -
الأرصاد يكشف توقعات طقس 24 ساعة المقبلة
توقع المركـز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفرقة على عدة محافظات، وهبوب رياح على أرخبيل سقطرى خلال الـ24 ساعة القادمة.

وأفاد المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالعواصف الرعدية خلال فترتي الظهيرة والمساء على أجزاء من سواحل محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، عدن، تعز والحديدة والمناطق الداخلية السهلية والمرتفعة منها.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالعواصف الرعدية خلال فترتي الظهيرة والمساء على أجزاء من محافظات البيضاء، لحج، تعز، الضالع، إب، ذمار، ريمة، حجة والمحويت.

وأشار المركز إلى رياح نشطة إلى شديدة السرعة حول أرخبيل سقطرى تصل أقصى سرعة لها إلى 30 عقدة.

وحسب المركز سجلت محطة الرصد الجوي في المعافر بتعز يوم أمس 3.7 ملم من الأمطار.

ونبه المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان والجسور الأرضية ومن العواصف الرعدية، والتدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية بسبب السحب المنخفضة الكثيفة والضباب.

كما نبه مرتادي البحر والصيادين حول أرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج.








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