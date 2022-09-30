المؤتمرنت -

الأرصاد يتوقع هطول أمطار غزيرة في 10 محافظات

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار رعدية متفرقة على عدة محافظات، ورياحاً نشطة حول أرخبيل سقطرى تتسبب في اضطراب البحر خلال الـ24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متفرقة خلال فترتي الظهيرة والمساء على أجزاء من سواحل محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، عدن، تعز والحديدة) والمرتفعات الداخلية المحاذية لها.



كما يُتوقع هطول أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية خلال فترتي الظهيرة والمساء على أجزاء من محافظات البيضاء، لحج، تعز، الضالع، إب، ذمار، ريمة، حجة، المحويت وصعدة.



وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح نشطة إلى شديدة السرعة حول أرخبيل سقطرى تصل أقصى سرعة لها إلى 30 عقدة.



ونبه المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان والجسور الأرضية ومن العواصف الرعدية، والتدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية بسبب السحب المنخفضة الكثيفة والضباب.



ونبه أيضاً مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن حول أرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج.



وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي، جاءت على النحو الآتي: تعز-المطار: 58.9 ملم، تعز -الحوبان: 4.5، إب: 1.4، حجة : 1.2، الحديدة-الكدن: 0.8، تعز-المعافر : 0.8، صرفيت: 0.1ملم.



كما هطلت أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات حضرموت، شبوة، أبين، البيضاء،لحج والضالع.