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المؤتمر نت - توفي اليوم المناضل والأديب سعيد أحمد الجناحي، أحد مؤسسي حركة القوميين العرب في اليمن وصاحب صحيفة الأمل التي تعد أول صحيفة معارضة على المستوى الوطني، عن عمر ناهز 85 عاماً

وفاة المناضل والأديب سعيد أحمد الجناحي

المؤتمرنت -
وفاة المناضل والأديب سعيد أحمد الجناحي
توفي اليوم المناضل والأديب سعيد أحمد الجناحي، أحد مؤسسي حركة القوميين العرب في اليمن وصاحب صحيفة الأمل التي تعد أول صحيفة معارضة على المستوى الوطني، عن عمر ناهز 85 عاماً.

ويعتبر الفقيد الجناحي من أقدم مناضلي الحركة الوطنية اليمنية على مستوى الوطن الكبير، الذين اضطلعوا بأدوار قيمّة في مسار الفعل الثوري للثورة اليمنيةَ والدفاع عنها والانتصار لأهدافها، وأحد الرواد والمؤسسين لاتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، حيث انتخب إلى عضوية مجلسه التنفيذي وأمانته العامة للفترة بين 1987- 1990.

كما كان الفقيد الجناحي من أبرز الكتاب والصحفيين والمؤرخين والأدباء اليمنيين، الذين خاضوا معترك النضال ضد الاستعمار البريطاني البغيض الذي أجبره الثوار والمناضلون اليمنيون على الرحيل عن أرضنا اليمنية وتطهيرها من دنسه بإنجاز الاستقلال الوطني ورحيل أخر جندي بريطاني من جنوب الوطن، كما كان من رموز الصمود في المرحلة الأخيرة.

ويخسر الوطن برحيل الجناحي واحداً من أبرز مناضليه الذين كان لهم تاريخ ناصع في رحلة الكفاح الوطني.

ويعزي المؤتمر الشعبي العام أولاد الفقيد وكافة أسرته ومحبيه بهذا المصاب الجلل وبهذه الخسارة الكبيرة، ويسأل الله أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يعصم قلوب أهله وزملائه وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنآ إليه راجعون








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