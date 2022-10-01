المؤتمرنت -

توقعات بهطول أمطار رعدية على عدة محافظات

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفرقة على عدد من المحافظات، ورياحاً نشطة حول أرخبيل سقطرى خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متفرقة خلال فترتي الظهيرة والمساء على أجزاء من سواحل محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، عدن، تعز والحديدة والمرتفعات الداخلية المحاذية لها.



وحسب المركز يُحتمل هطول أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية خلال فترتي الظهيرة والمساء على أجزاء من محافظات البيضاء، لحج، تعز، الضالع، إب، ذمار، ريمة، حجة، المحويت وصعدة .



وأشار إلى رياح نشطة إلى شديدة السرعة حول أرخبيل سقطرى تصل أقصى سرعة لها إلى 30 عقدة.



ونبه المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان والجسور الأرضية ومن العواصف الرعدية، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية بسبب السحب المنخفضة الكثيفة والضباب.



كما نبه مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن حول أرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج.



وأفاد المركز بأن محطات الرصد سجلت كميات أمطار خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت في تعز المعافر : 0.4 ملم، المهرة صرفيت : 0.2 ملم، كما هطلت أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات حضرموت، شبوة، أبين، البيضاء، لحج والضالع، خارج نطاق المحطات.