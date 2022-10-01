السبت, 01-أكتوبر-2022 الساعة: 04:40 م - آخر تحديث: 03:34 م (34: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ثورة‮ ‬26‮ ‬سبتمبر‮ ‬وستة‮ ‬عقود‮ ‬مضت‮ ‬من‮ ‬نضال‮ ‬اليمانيين
أ‮.‬د‮/ ‬عبدالعزيز‮ ‬صالح‮ ‬بن‮ ‬حبتور‮❊‬
"صناعة الإسمنت".. مستقبل واعد وخطوات بإتجاه تحقيق الإكتفاء الذاتي
شوقي‮ ‬شاهر
ليس مجرد شعار ..بل ثورة
توفيق الشرعبي
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أربعون عاماً من مسيرة النجاحات المؤتمرية
خالد سعيد الديني
أبو راس عمق الولاء والانتماء للوطن والمؤتمر .. وعنوان للقيادة والمسئولية
راسل‮ ‬القرشي
لماذا الشيخ/ (صادق امين ابوراس)؟!
محمد اللوزي
أخبار
المؤتمر نت - توقعات بهطول أمطار رعدية على عدة محافظات

توقعات بهطول أمطار رعدية على عدة محافظات

المؤتمرنت -
توقعات بهطول أمطار رعدية على عدة محافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفرقة على عدد من المحافظات، ورياحاً نشطة حول أرخبيل سقطرى خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متفرقة خلال فترتي الظهيرة والمساء على أجزاء من سواحل محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، عدن، تعز والحديدة والمرتفعات الداخلية المحاذية لها.

وحسب المركز يُحتمل هطول أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية خلال فترتي الظهيرة والمساء على أجزاء من محافظات البيضاء، لحج، تعز، الضالع، إب، ذمار، ريمة، حجة، المحويت وصعدة .

وأشار إلى رياح نشطة إلى شديدة السرعة حول أرخبيل سقطرى تصل أقصى سرعة لها إلى 30 عقدة.

ونبه المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان والجسور الأرضية ومن العواصف الرعدية، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية بسبب السحب المنخفضة الكثيفة والضباب.

كما نبه مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن حول أرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأفاد المركز بأن محطات الرصد سجلت كميات أمطار خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت في تعز المعافر : 0.4 ملم، المهرة صرفيت : 0.2 ملم، كما هطلت أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات حضرموت، شبوة، أبين، البيضاء، لحج والضالع، خارج نطاق المحطات.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: بايرن يقسو على ليفركوزن بالدوري الألماني
علوم وتقنية: دراسة حديثة: القهوة تحمي من أمراض خطيرة
رياضة: برشلونة يدرس التجديد لديباي
فنون ومنوعات: سرقة وسط الشارع.. مجوهرات بالملايين
رياضة: نيوكاسل يتعاقد مع جارانغ كول
علوم وتقنية: 4 فواكه تحمي من التهاب العظام والمفاصل
عربي ودولي: بوتين يضم 4 مناطق أوكرانية إلى روسيا
عربي ودولي: 14 شخصاً ضحايا إعصار "إيان" في فلوريدا
اقتصاد: ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا
أخبار: الأرصاد يتوقع هطول أمطار غزيرة في 10 محافظات
علوم وتقنية: 7 إجراءات ضرورية للوقاية من أمراض القلب
أخبار: ابوراس يرأس لقاءً تشاورياً لقيادات مؤتمرية ناقش قضايا هامة (تفاصيل)
أخبار: قيادات سياسية وحزبية تهنئ أبو راس بالعيد الـ60 لثورة 26 سبتمبر
اقتصاد: أسهم شركة "آبل" تتراجع 4.5%
أخبار: السياحة تحذر من التعامل مع وكالات إسرائيلية في سقطرى
أخبار: الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الحاج محمد المرامي
أخبار: رصد 177 خرقاً للهدنة الإنسانية خلال 24 ساعة
عربي ودولي: فلسطين تطالب بوقف التصعيد الصهيوني
مجتمع مدني: فوائد ومضار عسل النحل على الصحة
علوم وتقنية: عقار جديد يكافح الزهايمر
فنون ومنوعات: تصادم بين طائرتين بمطار هيثرو
إستطلاعات وتقارير: البن اليمني يستغيث عبر مشاركون في مهرجانه بصنعاء
أخبار: شرف يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمن
رياضة: بنزيمة يعود لتدريبات ريال مدريد
اقتصاد: ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022