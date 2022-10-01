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المؤتمر نت - النعيمي يفتتح جامعة الجيل الجديد

النعيمي يفتتح جامعة الجيل الجديد

المؤتمرنت - إبراهيم الحجاجي -
النعيمي يفتتح جامعة الجيل الجديد
افتتح عضو المجلس السياسي الاعلى محمد النعيمي اليوم بصنعاء، جامعة الجيل الجديد، حيث عبر عن سعادته بما شاهد من تجهيزات حديثة ف الجامعة، والتي ستمثل إضافة نوعية للتعليم الجامعي في اليمن.

وقال النعيمي إن على وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات وكل ذات علاقة، تأسيس منطلق حقيقي وفق شروط معايير تضمن نهضة علمية بما يحقق بناء الدولة اليمنية الحديثة، وتوفير الكوادر الإدارية المؤهلة لمواكبة تطورات العصر والتكنولوجيا الحديثة.

من جهته أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب، أن اليمن تواصل ثباتها وتحقق انتصاراتها أمام العدوان الغاشم وحصاره الجائر في جميع المجالات، وأن افتتاح جامعة الجيل الجديد واحدة من مظاهر الانتصار والتي تعتبر سادس جامعة يتم افتتاحها في ظل العدوان، الذي كان يريد تدمير اليمن أرضاً وإنسانا وفي المقدمة تدمير التعليم، إلا أن استمرار التعليم بمختلف مستوياته يمثل انتصاراً حقيقياً وأن افتتاح جامعات جديدة يدعو للفخر والاعتزاز.

وحيا حازب مالك الجامعة لاستثماره داخل الوطن خاصة في مجال التعليم وبناء، وأن ما شاهده في جامعة الجيل الجديد من أجهزة جديدة وقاعات وإمكانيات حديثة تبشر بإضافة نوعية للتعليم الجامعي، مؤكداً أن كلية الطب في مختلف الجامعات لن تستمر خلال العام القادم إذا لم تتوفر المعايير والشروط المتمثلة بالتدريب السريري والمستشفى والاعتماد الاكاديمي.

وكان رئيس مجلس أمناء جامعة الجيل الجديد محمد عبدالله الآنسي قد استعرض في كلمته الترحيبية، مراحل تأسيس الجامعة حتى وصلت الى التجهيزات النهائية، وتجاوز كل الصعوبات والمعوقات لتكون الجامعة حاضرة في خدمة الوطن، مؤكدا استمرار التحديثات اللازمة لإنجاح هذا المشروع بما يلبي طموحات الدارسين والوسط التعليمي والأكاديمي.

وقال الآنسي إن افتتاح الجامعة المتزامن مع احتفالات شعبنا اليمني بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم وأعياد الثورة اليمنية، وبأحدث التجهيزات تمثل انطلاقة جديدة لاستيعاب الدارسين من الطلاب والطالبات، ومن ثم رفد السوق الوطنية بالمخرجات المؤهلة التي ستتلقى تعليمها بأحدث الطرق والوسائل المواكبة بالعصر.








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