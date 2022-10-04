المؤتمرنت -

ابو راس يعزي بوفاة رئيس مؤتمر الدائرة 15 حميد راجح

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق امين أبو راس برقية عزاء ومواساة بوفاة الاستاذ/ حميد صالح هادي راجح، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، رئيس فرع المؤتمر بالدائرة 15 مديرية معين بامانة العاصمه، والذي وافاه الأجل بالعاصمة المصرية القاهرة إثر مرض عضال ، وبعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



واشار رئيس المؤتمر إلى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته التنموية والادراية والمجتمعية من خلال العديد من الاعمال الرسمية التي اسندت اليه، وماتحلى به من إخلاص وتفانٍ في اداء مهامه الوظيفية، وتجسيده لمبادئ واهداف وبرامج المؤتمر الشعبي العام في سلوكه وممارساته وحضوره السياسي والاجتماعي الواسع.





وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد / إبراهيم حميد صالح راجح، وأخيه فواز، وافراد اسرته، وكافة آل راجح، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص التعازي والمواساة في هذا المصاب الجلل.



سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنا إليه راجعون"

