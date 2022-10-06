الخميس, 06-أكتوبر-2022 الساعة: 10:02 م - آخر تحديث: 10:00 م (00: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
أساس فِكر الدولة الرأسمالية الغربية الاستعمارية
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
هؤلاء‮ ‬على‮ ‬المحك
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
ليس مجرد شعار ..بل ثورة
توفيق الشرعبي
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أربعون عاماً من مسيرة النجاحات المؤتمرية
خالد سعيد الديني
أبو راس عمق الولاء والانتماء للوطن والمؤتمر .. وعنوان للقيادة والمسئولية
راسل‮ ‬القرشي
لماذا الشيخ/ (صادق امين ابوراس)؟!
محمد اللوزي
أخبار
المؤتمر نت - أكد وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، أن قوى العدوان عمدت خلال فترات الهدن السابقة إلى إعادة ترتيب أوضاع أدواتها الداخلية سياسياً وعسكرياً ووسعت من انتشار القواعد العسكرية الأجنبية

وزير الدفاع يحذر داعمي العدوان: "قد أعذر من أنذر"

المؤتمرنت -
وزير الدفاع يحذر داعمي العدوان: "قد أعذر من أنذر"
أكد وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، أن قوى العدوان عمدت خلال فترات الهدن السابقة إلى إعادة ترتيب أوضاع أدواتها الداخلية سياسياً وعسكرياً ووسعت من انتشار القواعد العسكرية الأجنبية في البوابة الشرقية والمناطق الحيوية الاقتصادية، حيث تتواجد منابع النفط والغاز والموانئ البحرية والجوية في المحافظات اليمنية المحتلة لنهب واستنزاف ثروات الشعب اليمني.

وأوضح العاطفي أن هذا الانتشار يأتي في إطار خطة عدائية تتضمن إبقاء الجمهورية اليمنية في حالة اللا سلم واللا حرب واستمرار الحصار الخانق وبما يحقق نوايا قوى العدوان ويزيد من معاناة الشعب اليمني المعيشية.

وأشار إلى أن هذه الممارسات العدائية تتعارض مع إرادة شعبنا وهويته وخياراته الوطنية في الحرية والسيادة والوحدة والاستقلال والعزة ولا يمكن استمرارها وينبغي إزالتها سريعاً سلماً أو حرباً.. مؤكداً أن صنعاء بعد الهدنة غير صنعاء قبل الهدنة.

وقال وزير الدفاع لوكالة سبأ، "لن نتردد لحظة في قصف أهداف غاية في الحساسية والأهمية وضعناها في بنك أهدافنا القادمة والمحددة وهي تحت مرمى النيران ليس فقط في العمق السعودي والإماراتي ومنشآتهما العسكرية والاقتصادية الحيوية بل إن ذراع قوة الردع الاستراتيجية اليمنية تستطيع الوصول إلى ابعد من ذلك بكثير".

وأضاف اللواء العاطفي" سنجعل صراخ المعتدين وعويلهم يصل إلى أبعد مدى ولن نقبل تباكيا من أي كان فلا خطوط حمراء ولا موانع ستقف أمام سطوة صواريخنا وطائراتنا المسيرة برا وبحرا وجوا".

وتابع" لقد أعددنا قدراتنا وقواتنا على هذا القرار العسكري الاستراتيجي فلا تختبروا صبرنا وقد أعذر من انذر".

ولفت إلى أن التهديدات الغربية والصهيونية في مياه اليمن الإقليمية تعد تدخلاً عسكرياً سافراً.. مؤكداً أن الجمهورية اليمنية التي عنوانها العاصمة صنعاء وشرعيتها الشعب اليمني سوف تتصدى لهذه التهديدات بقوة وفقاً لمضامين ونصوص القوانين الدولية المتعارف عليها، والقوات المسلحة اليمنية ملتزمة بذلك أمام الشعب اليمني أولا وأمام العالم بأنها ستعمل وفقاً للقوانين والمواثيق والعهود الدولية التي تكفل للجميع سيادة أوطانهم وكرامة شعوبهم، وتمنع الهيمنة والوصاية على الآخرين.

وقال اللواء العاطفي" نحن أمناء على حماية الممرات الملاحية في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن وبحر العرب وصولاً إلى البوابة الشرقية للمحيط الهندي وأرخبيل سقطرى وهذا ما يجب أن يدركوه وينصاعوا له طوعا قبل أن ينصاعوا كرها". مشيداً بالجهوزية القتالية العالية ومستوى اليقظة والاستعداد لأبطال القوات المسلحة، وفي مقدمتهم منتسبو قوة الردع الاستراتيجية الصاروخية والطيران المسير.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: كوريا الجنوبية: 12 مقاتلة حلقت قرب حدودنا
عربي ودولي: روسيا: نراقب الوضع في شبه الجزيرة الكورية
اقتصاد: ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بنحو 4%
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب
أخبار: وزير الخارجية منتقداً بيان مجلس الأمن : مطالب صنعاء إنسانية وحقوق بحتة
أخبار: توقعات بهطول أمطار متفرقة في 8 محافظات
رياضة: ريال مدريد يهزم شاختار ويقترب من دور الـ16
رياضة: باريس يعادل بنفيكا.. وانتصار أول ليوفنتوس
رياضة: تشيلسي يضرب ميلان بثلاثية في دوري الأبطال
رياضة: سيتي يعزز صدارته.. ودورتموند يصعق إشبيلية
علوم وتقنية: رائحة الفم تكشف إصابة الكبد
عربي ودولي: 25 قتيلاً بحادث سقوط حافلة في الهند
علوم وتقنية: ملوثات الهواء تزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي
محافظات: حجة.. تدشين حملة نظافة في عبس
أخبار: 131 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة
علوم وتقنية: الفياغرا لعلاج السرطان؟
عربي ودولي: الشيخ أحمد النواف رئيساً لوزراء الكويت
اقتصاد: روسيا تستأنف ضخ الغاز إلى إيطاليا
أخبار: استشهاد وإصابة 3 أطفال بانفجار لغم في مأرب
أخبار: الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ عبدالله معوضة
أخبار: تقرير: ارتفاع الأسعار تزيد من نسب المجاعة في اليمن
أخبار: السبت إجازة رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي
أخبار: انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة في 4 محافظات
رياضة: منتخب اليمن يكتسح بوتان بـ8 أهداف
رياضة: إنتر يداوي جراحه بالفوز على برشلونة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022