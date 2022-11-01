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أخبار
المؤتمر نت -

ماسك يفرض رسومًا قدرها 20 دولارًا

المؤتمرنت -
ماسك يفرض رسومًا قدرها 20 دولارًا
يخطط موقع تويتر لفرض رسوم 20 دولارًا شهريًا للمستخدمين أصحاب العلامات الزرقاء، من أجل الاحتفاظ بعلامات الاختيار الزرقاء، كجزء من خدمة متميزة سيتم طرحها تحت قيادة إيلون ماسك.

قال ماسك، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي لمنصة التواصل الاجتماعي يوم الجمعة، على تويتر يوم الأحد: “يتم تجديد عملية التحقق بأكملها في الوقت الحالي”.

وذكر موقع The Verge التقني أن هذا الارتفاع الكبير في الأسعار هو أحد التجديدات التي ستطرأ على منصة التواصل الاجتماعي.

تخطط الشركة لرفع اشتراكها الاختياري المميز البالغ 4.99 دولارات شهريًا والذي يسمى Twitter Blue إلى 19.99 دولارًا في الشهر.

ومع ذلك، فإن هذا السعر قابل للتغيير، حسبما ذكر الموقع التقني، نقلاً عن مراسلات داخلية وأشخاص مطلعين على الأمر.

سيضيف Twitter ميزات أخرى، بما في ذلك التحقق، لجعل اشتراكه يتناسب مع ارتفاع التكلفة.

لدى المستخدمين الحاليين المعتمدين 90 يومًا للاشتراك في Twitter Blue الجديد بعد إطلاقه، وإلا سيفقدون علامات الاختيار الخاصة بهم، وفقًا لـ The Verge.

تم إطلاق Twitter Blue الحالي منذ حوالي عام ويوفر للمشتركين طريقة لعرض مقالات خالية من الإعلانات من بعض الناشرين بالإضافة إلى إعدادات التخصيص الإضافية.

كان ماسك صريحًا بشأن رغبته في زيادة عدد الاشتراكات لتشكل نصف عائدات تويتر، بالإضافة إلى حرصه على إصلاح عملية التحقق من المنصة في الأشهر التي تسبق استحواذه على الشركة البالغ 44 مليار دولار يوم الخميس.

تم إبلاغ الموظفين الذين يعملون على ترقيات Twitter Blue يوم الأحد أنهم بحاجة إلى الالتزام بالموعد النهائي في 7 نوفمبر أو مواجهة الفصل.








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