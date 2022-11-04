المؤتمرنت -

الأرصاد يحذر سكان هذه المحافظات من الأجواء الباردة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء باردة وجافة في 5 محافظات، وباردة ورطبة نسبياً في مرتفعات 5 محافظات أخرى خلال الـ24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المحتمل أن تكون الأجواء باردة وجافة في محافظات ذمار، عمران، صنعاء، صعدة والبيضاء، وباردة ورطبة نسبياً في المناطق المرتفعة من محافظات شبوة، أبين، لحج، إب والضالع.



وأشار إلى أن درجات الحرارة الصغرى في تلك المحافظات ستتراوح ما بين ثلاث إلى تسع درجات مئوية.



وحسب المركز ستكون الرياح معتدلة إلى قوية تتراوح سرعتها ما بين 15-25 عقدة مع هبات للرياح أحياناً قد تصل إلى 35 عقدة، على جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن.



وقد تعمل الرياح على إثارة الرمال في المناطق المفتوحه القريبة من الساحل.



وأفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي : ذمار : 5، عمران : 5.6، صنعاء : 7، السدة : 9.5.



ونبه كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر من الأجواء الباردة، داعياً إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من البرد وحماية المحاصيل الزراعية.



كذلك نبه المركز مرتادي البحر والصيادين في جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر.