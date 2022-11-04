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المؤتمر نت - قتل 5 أشخاص وأُصيب أكثر من 12 آخرين بينهم مدنيين في مواجهات عنيفة بين قبائل عبيدة ومليشيا حزب الإصلاح

مواجهات عنيفة بين قبائل عبيدة ومليشيا الإصلاح بمأرب

المؤتمرنت -
مواجهات عنيفة بين قبائل عبيدة ومليشيا الإصلاح بمأرب
قتل 5 أشخاص وأُصيب أكثر من 12 آخرين بينهم مدنيين في مواجهات عنيفة بين قبائل عبيدة ومليشيا حزب الإصلاح الموالية للعدوان الأمريكي السعودي بوادي عبيدة بمأرب.

وأوضح مصدر محلي أن المواجهات المستمرة منذ مساء أمس تسببت في انقطاع تام للتيار الكهربائي عن مدينة مأرب وتوقف حركة السير في الخط الدولي ونزوح عشرات الأسر من منازلهم.

وأشار إلى أن مليشيا الإصلاح شنت قصفاً مدفعياً مكثفاً على منازل المواطنين ومزارعهم في منطقة الدماشقة وحاولت اقتحام المنطقة غير أن صمود المواطنين ومقاومتهم أجبرت المليشيات على التراجع.

وأكد المصدر أن الاشتباكات اندلعت على خلفية استحداث القيادي في المرتزقة المدعو سعيد بن معيلي معسكراً تدريبياً في منطقة الدماشقة أحد فروع قبيلة عبيدة، ما قوبل برفض أبناء القبيلة ودفع المليشيات الموالية للعدوان لمحاولة اقتحام المنطقة بالقوة وترويع الآمنين.

واستنكر المصدر السلوك الهمجي والممارسات الانتقامية لمليشيا حزب الإصلاح ضد أبناء قبائل مأرب، وعمليات الاقتحامات والمداهمات التي تنفذها ضد القبائل الحرة والرافضة لممارساتها العنصرية والإجرامية .. داعياً قبائل مأرب إلى توحيد الكلمة والوقوف في وجه المليشيات الإرهابية.








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