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المؤتمر نت - دشنت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة اليوم، نزولاً ميدانياً لمصانع منتجات البفك والمقرمشات

هيئة المواصفات تدشن نزولاً ميدانياً لمصانع البفك

المؤتمرنت -
هيئة المواصفات تدشن نزولاً ميدانياً لمصانع البفك
دشنت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة اليوم، نزولاً ميدانياً لمصانع منتجات البفك والمقرمشات.

وأوضحت الهيئة في بيان صادر عنها، أن عملية النزول التي دشنت في محافظة تعز تهدف إلى الرقابة على سلسلة الإنتاج ابتداء من المواد الخام وحتى المنتج النهائي بما فيها عملية التغليف والحفظ والتخزين.

وأشارت إلى أنه سيتم خلال عملية النزول التي ستشمل جميع المصانع الإنتاجية التأكد من مدى صلاحية المواد المضافة وذلك طبقا لاشتراطات المواصفة اليمنية وتطبيق الاشتراطات الخاصة بالمخازن وأساليب التخزين المطابق للمواصفات القياسية المعتمدة.

وأهابت الهيئة بضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية المعتمدة والاشتراطات الصحية في كافة المنشآت والمصانع والمعامل للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.








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