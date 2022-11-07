المؤتمرنت -

الأمين العام المساعد يواسي آل حيدر

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ/ عبدالله محمد صالح حيدر، وصالح محمد صالح حيدر، وكافة آل حيدر بمديرية عمران محافظة عمران، وذلك في وفاة والدهم الشيخ/ محمد صالح حيدر، احدالشخصيات المؤتمرية البارزة، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وعبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية بهذا المصاب الأليم.



سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



“إنا لله وإنآ إليه راجعون”

