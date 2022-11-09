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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء باردة إلى باردة نسبياً في 13 محافظ

أجواء باردة في 13 محافظة يمنية

المؤتمرنت -
أجواء باردة في 13 محافظة يمنية
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء باردة إلى باردة نسبياً في 13 محافظة، واضطراب البحر بسبب الرياح القوية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع أن تكون الأجواء باردة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء.

ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة نسبياً في المناطق المرتفعة من محافظات حضرموت، شبوة، أبين، لحج، إب، الضالع، الجوف ومأرب .

وأشار إلى رياح قوية السرعة تصل أقصى سرعة لها إلى 30 عقدة على جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب.

وأفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي ذمار : 6.2، عمران : 7.4، صنعاء : 7.4، السدة ـ إب : 9.5 درجات.

ونبه المركز كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الأجواء الباردة، داعياً المزارعين إلى حماية محاصيلهم الزراعية .

كما نبه الصيادين ومرتادي البحر، جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب من اضطراب البحر.
(سبأ)








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