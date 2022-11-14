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المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ سعيد عبدالغفار عبدالقادر حسان عضو اللجنة الدائمة وإخوانه، في وفاة والدتهم الفاضلة

الأمين العام المساعد يعزي الشيخ سعيد عبدالغفار حسان

المؤتمرنت -
الأمين العام المساعد يعزي الشيخ سعيد عبدالغفار حسان
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ سعيد عبدالغفار عبدالقادر حسان عضو اللجنة الدائمة وإخوانه، في وفاة والدتهم الفاضلة.

وأعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية للشيخ سعيد عبدالغفار حسان وجميع أفراد الأسرة وكافة آل حسان في عزلة ودب مديرية جبل حبشي محافظة تعز في هذا المصاب.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنا إليه راجعون “.








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