الأربعاء, 16-نوفمبر-2022 الساعة: 09:52 م - آخر تحديث: 09:46 م (46: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
المؤتمر‮ ‬يحميه‮ ‬الملايين‮ ‬من‮ ‬أعضائه‮ ‬بالداخل
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لماذا تغيب (سورية الصامدة) و(اليمن المقاوم) عن القمة العربية في الجزائر
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
ليس مجرد شعار ..بل ثورة
توفيق الشرعبي
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - قال وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الأولية الدكتور محمد المنصور، إن تعثر أنشطة وخطط برنامج مكافحة الملاريا، أدى لارتفاع حالات الإصابة بالملاريا من 513 ألف إصابة عام 2015 إلى مليون و100 ألف إصابة عام 2019م

وفاة أكثر من 260 ألف يمني بحمى الضنك والملاريا

المؤتمرنت -
وفاة أكثر من 260 ألف يمني بحمى الضنك والملاريا
نظمّت وزارة الصحة العامة والسكان والسلطة المحلية بمحافظة الحديدة اليوم مؤتمراً صحفياً حول آثار العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على تفشي أوبئة الملاريا وحمى الضنك في اليمن والساحل التهامي.

وفي المؤتمر أشار وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الأولية الدكتور محمد المنصور، إلى جهود الوزارة ومكتبها بالمحافظة في مكافحة الأوبئة والأمراض التي كان للعدوان الدور الأكبر في انتشارها.

ولفت إلى خطط وبرامج وزارة الصحة المنفذة لمكافحة الملاريا والأوبئة منذ بداية الموسم في ظل شحة الإمكانات .. مبيناً أن استمرار العدوان والحصار على اليمن ساهما في تفشي الأوبئة والأمراض وزيادة الإصابة بها بشكل كبير، خاصة بعد تعثر أنشطة وبرامج وخطط البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا خلال الأعوام الماضية، نتيجة شحة الإمكانيات.

وأفاد بأن تعثر أنشطة وخطط برنامج مكافحة الملاريا، أدى لارتفاع حالات الإصابة بالملاريا من 513 ألف إصابة عام 2015 إلى مليون و100 ألف إصابة عام 2019م، خاصة بعد انتشار المرض في مناطق جديدة في عدد من مديريات الحديدة وحجة جراء نزوح المواطنين.

وأكد الوكيل المنصور أنه تم تسجيل العشرات من الفاشيات لحالات الإصابة بحمى الضنك والشيكونجونيا التي بدأت من مديرية الجراحي بالحديدة، وامتدت إلى محافظة حجة وتجاوز عدد الإصابة بها 100 ألف حالة مع نهاية 2019م.

وبين أن عدد الوفيات جراء الملاريا وحمى الضنك بلغ أكثر من 260 ألف حالة منذ 2015م حتى نهاية عام 2019م رغم الجهود المبذولة في مكافحة الأوبئة.

وتطرق المنصور إلى الأسباب المباشرة وغير المباشرة التي أدت لتفشي الأوبئة ومنها العدوان والحصار وتوقف الموازنات التشغيلية للقطاع الصحي، ما ساهم في توقف أنشطة المكافحة للأمراض وكذا انقطاع منحة" شبه الجزيرة العربية خالية من الملاريا "التي تقدر بحوالي 38 مليون دولار خلال الفترة 2014م -2020م، إلى جانب ما تعرضت له البنية التحتية لبرنامج مكافحة الملاريا من أضرار جراء استهدافها من قبل طيران العدوان.

وتناول الآثار الاقتصادية للعدوان وتوقف الرواتب، ما أثر بشكل كبير على قدرة المواطنين في الوصول للخدمات الصحية والتشخيص الطبي.

وبين أن إغلاق الموانئ أدى لتأخر وصول مليون و500 ألف ناموسية مشبعة بالمبيد وحرمان ثلاثة ملايين مواطن من الحماية من الأمراض، وكذا تأخر وصول أدوية علاج حالات الملاريا ونفاد المخزون بشكل دوري ومستلزمات مكافحة النواقل من مبيدات وأدوات رش وحماية .. معتبراً ذلك أسباباً عرقلت أنشطة المكافحة وتنفيذها في الوقت المناسب، ما أدى لتعريض مئات الآلاف من المواطنين للإصابة بالأمراض المنقولة بالبعوض.

ودعا وكيل وزارة الصحة المنظمات الدولية العاملة باليمن إلى تحمل المسؤولية من خلال مواصلة ورفع مستوى الدعم للقطاع الصحي، خاصة ما يتعلق بمكافحة الأمراض والأوبئة.

وحمل دول تحالف العدوان المسؤولية الكاملة إزاء تردي الوضع الصحي وانتشار الأمراض الوبائية في اليمن .. مطالباً الأمم المتحدة ومنظماتها وهيئاتها الضغط على تحالف العدوان لرفع الحصار وفتح مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة من أجل العمل على تعزيز الإجراءات للتأهب للأوبئة والسيطرة عليها وإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية.

فيما أشار وكيلا محافظة الحديدة عبد الجبار أحمد محمد، ومحمد حليصي إلى أن الحديدة من أكثر المحافظات التي تعاني من الأمراض والأوبئة كونها محافظة ساحلية يجعلها ملائمة لتفشي الأمراض والأوبئة، خاصة الملاريا وحمى الضنك وغيرها.

وشددا على ضرورة تكاتف وتوحيد الجهود للحد من انتشار الأوبئة والأمراض.

وأكد وكيلا محافظة الحديدة أن السلطة المحلية بالمحافظة اتخذت التدابير والإجراءات للحد من انتشار الأوبئة والأمراض وخفض معدلات الاصابة بها بحسب الإمكانيات المتاحة، من خلال تنفيذ قنوات لتصريف مياه الامطار التي ستعمل على منع تكاثر البعوض الناقل للأمراض والأوبئة وتنفيذ حملات النظافة ومنع انتشار بؤر توالد وتكاثر البعوض.

وأشادا بجهود مكتب الصحة بالمحافظة في مواجهة التحديات التي تواجه القطاع الصحي بالمحافظة رغم شحة الإمكانات.

وأكد عبدالجبار وحليصي أهمية دور الإعلام في نشر التوعية والتثقيف المجتمعي بكيفية الوقاية من الأمراض والحد من انتشارها.

بدوره استعرض مدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور خالد المداني، خطط وأنشطة المكتب وجهوده في مكافحة الأمراض والأوبئة الموسمية التي تنتشر في فصل الشتاء في المحافظة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: ترامب يترشح لانتخابات الرئاسة في 2024
أخبار: الراعي متفقدا مشاريع خدمية: الشعب اليمني سينتصر في كافة الميادين
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب عند التسوية
أخبار: الأرصاد يدعو لأخذ الحيطة للوقاية من الطقس البارد
ملفات تفاعلية: كأس العالم .. أرقام وبيانات ( جدول زمني )
أخبار: كأس العالم .. أرقام وبيانات ( جدول زمني -1)
عربي ودولي: مقتل شخصين بسقوط صاروخين على بولندا
أخبار: قصف سعودي يطال منازل المواطنين في صعدة
أخبار: الأمين العام المساعد يواسي آل المحمدي
علوم وتقنية: مادة خطرة في منازلنا!
أخبار: العلاج السحري للأمراض المزمنة داخل مطبخك!
أخبار: الحديدة.. 85 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة
محافظات: إبادة 917 كلباً ضالاً في مدينة حجة
أخبار: صنعاء.. إخماد حريق بأحد المنازل في الصافية
اقتصاد: الذهب يسجل أعلى مستوى في 3 أشهر
اقتصاد: تراجع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق
رياضة: جدول مباريات الدور الأول بكأس العالم
أخبار: البرلمان يحذر من تحركات مشبوهة بحضرموت وشبوة
أخبار: شرف: تحالف العدوان أوجد أسوأ كارثة إنسانية
عربي ودولي: عدد سكان العالم يتخطى 8 مليارات نسمة
أخبار: شديد البرودة ليلاً.. الأرصاد يكشف تفاصيل الطقس
فنون ومنوعات: لص هارب يختبئ بمقر رسمي للرئيس الألماني
علوم وتقنية: كشف أسباب شلل النوم
أخبار: تحالف العدوان يحتجز سفينة البنزين "رد روبي"
أخبار: الدّرة يؤكد جهوزية مطار صنعاء التشغيلية والفنية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022