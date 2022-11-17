المؤتمرنت -

أجواء باردة على 9 محافظات يمنية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء باردة في عدة محافظات واضطراب البحر نتيجة رياح نشطة إلى قوية خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وأفاد المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع أجواء باردة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء ومرتفعات محافظات أبين، لحج، الضالع وإب.



وأشار إلى احتمال ارتفاع طفيف في درجات الحرارة الصغرى بمقدار يتراوح من 0.5- 1 درجة مئوية.



وحسب المركز قد تهب رياح نشطة إلى قوية تتراوح سرعتها ما بين 17-27 عقدة على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن، ما يؤدي إلى اضطراب البحر.



وذكر أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 5.6 في عمران، 6 في ذمار، 6.5 في صنعاء، 9 في السدة، 10 في إب.



ونبه المركز كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الطقس البارد.



ودعا المزارعين إلى حماية محاصيلهم الزراعية من لفحات البرد.



كما نبه مرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر.

