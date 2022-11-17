المؤتمرنت -

شركة الغاز تحذر من كارثة تهدد حياة المواطنين

ضبطت الشركة اليمنية للغاز والأجهزة الأمنية ممثلة بوحدة مكافحة التهريب والأمن والمخابرات وقوات النجدة في المنافذ أكثر من 4 آلاف أسطوانة غاز بعضها غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.



وأوضح الناطق الرسمي للشركة علي معصار أنه تم ضبط أيضاً نحو 600 صمام مهرب رديء الصنع وغير مطابق للمواصفات.. مؤكداً أن الكميات المضبوطة دخلت البلاد بالتهريب، بعض الأسطوانات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وتشكل خطراً على حياة المواطنين كونها معرضة للانفجار في أي لحظة.



وأشار إلى أنه تم تحريز الكميات المضبوطة ومخاطبة الجهات المعنية لفحصها وإتلاف الكميات غير المطابقة للمقاييس والتخلص منها حفاظاً على سلامة المواطنين.



ودعا معصار إلى تكاتف الجهود للحد من انتشار بيع أسطوانات الغاز المهربة وغير المطابقة للمواصفات في الأسواق المحلية والعمل على تشديد إجراءات الضبط والرقابة على دخولها.



من جانبه أكد مدير دائرة التموين بالشركة اليمنية للغاز باسلام الخولاني، أن الشركة تبذل قصارى جهودها على مدار الساعة لتوفير احتياج المواطنين من مادة الغاز وفي ذات الوقت تحرص على سلامتهم وحمايتهم من مخاطر تهريب مثل هذه الأسطوانات.



وحث على تكاتف جهود الجميع لتشديد الإجراءات الرقابية في المنافذ لضبط أي كميات مخالفة .. معتبراً التهاون والسماح بدخول تلك الأسطوانات للأسواق والمدن خطراً على حياة المواطنين.



وناشد الخولاني الجهات المعنية وفي مقدمتها الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بالنزول إلى أحواش شركة الغاز لفحص الأسطوانات المضبوطة وتحديد الكميات غير المطابقة للمواصفات بهدف اتخاذ الإجراءات المناسبة.



وحذر من كارثة تهدد حياة وسلامة المواطنين في حال لم يتم اتخاذ الإجراءات الصارمة لمنع تهريب أسطوانات الغاز والصمامات غير المطابقة للمواصفات والمقاييس .. مشيراً إلى أن تهريب تلك الأسطوانات أحد أساليب ومخططات العدوان لإغراق السوق المحلي بهذه الكميات واستهداف أمن المواطنين والسكينة العامة.