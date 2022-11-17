الخميس, 17-نوفمبر-2022 الساعة: 07:15 م - آخر تحديث: 07:11 م (11: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
المؤتمر‮ ‬يحميه‮ ‬الملايين‮ ‬من‮ ‬أعضائه‮ ‬بالداخل
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لماذا تغيب (سورية الصامدة) و(اليمن المقاوم) عن القمة العربية في الجزائر
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
ليس مجرد شعار ..بل ثورة
توفيق الشرعبي
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - شركة الغاز تحذر من كارثة تهدد حياة وسلامة المواطنين

شركة الغاز تحذر من كارثة تهدد حياة المواطنين

المؤتمرنت -
شركة الغاز تحذر من كارثة تهدد حياة المواطنين
ضبطت الشركة اليمنية للغاز والأجهزة الأمنية ممثلة بوحدة مكافحة التهريب والأمن والمخابرات وقوات النجدة في المنافذ أكثر من 4 آلاف أسطوانة غاز بعضها غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.

وأوضح الناطق الرسمي للشركة علي معصار أنه تم ضبط أيضاً نحو 600 صمام مهرب رديء الصنع وغير مطابق للمواصفات.. مؤكداً أن الكميات المضبوطة دخلت البلاد بالتهريب، بعض الأسطوانات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وتشكل خطراً على حياة المواطنين كونها معرضة للانفجار في أي لحظة.

وأشار إلى أنه تم تحريز الكميات المضبوطة ومخاطبة الجهات المعنية لفحصها وإتلاف الكميات غير المطابقة للمقاييس والتخلص منها حفاظاً على سلامة المواطنين.

ودعا معصار إلى تكاتف الجهود للحد من انتشار بيع أسطوانات الغاز المهربة وغير المطابقة للمواصفات في الأسواق المحلية والعمل على تشديد إجراءات الضبط والرقابة على دخولها.

من جانبه أكد مدير دائرة التموين بالشركة اليمنية للغاز باسلام الخولاني، أن الشركة تبذل قصارى جهودها على مدار الساعة لتوفير احتياج المواطنين من مادة الغاز وفي ذات الوقت تحرص على سلامتهم وحمايتهم من مخاطر تهريب مثل هذه الأسطوانات.

وحث على تكاتف جهود الجميع لتشديد الإجراءات الرقابية في المنافذ لضبط أي كميات مخالفة .. معتبراً التهاون والسماح بدخول تلك الأسطوانات للأسواق والمدن خطراً على حياة المواطنين.

وناشد الخولاني الجهات المعنية وفي مقدمتها الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بالنزول إلى أحواش شركة الغاز لفحص الأسطوانات المضبوطة وتحديد الكميات غير المطابقة للمواصفات بهدف اتخاذ الإجراءات المناسبة.

وحذر من كارثة تهدد حياة وسلامة المواطنين في حال لم يتم اتخاذ الإجراءات الصارمة لمنع تهريب أسطوانات الغاز والصمامات غير المطابقة للمواصفات والمقاييس .. مشيراً إلى أن تهريب تلك الأسطوانات أحد أساليب ومخططات العدوان لإغراق السوق المحلي بهذه الكميات واستهداف أمن المواطنين والسكينة العامة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاً
أخبار: وفاة 260 ألف يمني بحمى الضنك والملاريا
أخبار: 51 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة
أخبار: المتوكل: العدوان قتل أكثر من 6 آلاف طفل وامرأه
عربي ودولي: ترامب يترشح لانتخابات الرئاسة في 2024
أخبار: تحالف العدوان يحتجز سفينة الديزل "الصفا"
أخبار: ميسي: مجموعات كأس العالم ليست سهلة
أخبار: الراعي متفقدا مشاريع خدمية: الشعب اليمني سينتصر في كافة الميادين
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب عند التسوية
أخبار: الأرصاد يدعو لأخذ الحيطة للوقاية من الطقس البارد
ملفات تفاعلية: كأس العالم .. أرقام وبيانات ( جدول زمني )
أخبار: كأس العالم .. أرقام وبيانات ( جدول زمني -1)
عربي ودولي: مقتل شخصين بسقوط صاروخين على بولندا
أخبار: قصف سعودي يطال منازل المواطنين في صعدة
أخبار: الأمين العام المساعد يواسي آل المحمدي
علوم وتقنية: مادة خطرة في منازلنا!
أخبار: العلاج السحري للأمراض المزمنة داخل مطبخك!
أخبار: الحديدة.. 85 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة
محافظات: إبادة 917 كلباً ضالاً في مدينة حجة
أخبار: صنعاء.. إخماد حريق بأحد المنازل في الصافية
اقتصاد: الذهب يسجل أعلى مستوى في 3 أشهر
اقتصاد: تراجع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق
رياضة: جدول مباريات الدور الأول بكأس العالم
أخبار: البرلمان يحذر من تحركات مشبوهة بحضرموت وشبوة
أخبار: شرف: تحالف العدوان أوجد أسوأ كارثة إنسانية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022