المؤتمرنت -

تحذير من الأجواء الباردة واضطراب البحر

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء باردة إلى باردة نسبياً في عدد من المحافظات، ورياحاً نشطة تعمل على اضطراب البحر خلال الـ24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع أجواء باردة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء ومرتفعات محافظات أبين، لحج، الضالع وإب.



وأشار إلى أجواء باردة نسبياً في المناطق الصحراوية.



وحسب المركز من المحتمل هبوب رياح نشطة إلى شديدة السرعة تتراوح ما بين 15-25 عقدة على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن.



وأوضح أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 4.5 في ذمار، 6 في عمران، 7 في صنعاء، 8.4 في السدة، 6.5 في إب.



ونبه المركز كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الأجواء الباردة.



ودعا المزارعين إلى حماية محاصيلهم الزراعية من لفحات البرد.



كما نبه المركز مرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.