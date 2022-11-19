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المؤتمر نت - استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور ، اليوم الممثل المقيم الجديد لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، بيتر جيمس هوكين

بن حبتور يناقش مع ممثل اليونيسف أولويات التعاون

المؤتمرنت -
بن حبتور يناقش مع ممثل اليونيسف أولويات التعاون
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور ، اليوم الممثل المقيم الجديد لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، بيتر جيمس هوكين.

وناقش اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع الفريق الركن جلال الرويشان والأمين العام المساعد لمجلس الوزراء لقطاع العلاقات الدولية يحيى الهادي، خطط المنظمة ومشاريعها في اليمن للفترة المقبلة وسبل توطيد الشراكة مع الجهات الحكومية ذات الصلة خاصة وزارت الصحة والتربية والتعليم والمياه والبيئة.

وقد رحب رئيس مجلس الوزراء بالمسئول الأممي.. املا أن يواصل الجهود الطيبة التي بذلها سلفه فيليب دواميل في تعزيز نشاط اليونيسف وتدخلاتها الانسانية الهامة في عدد من القطاعات الحيوية.

وأشار إلى أن الحكومة ممثلة في الوزارات والجهات المعنية وذات العلاقة حريصة على توفير العوامل المعينة لليونيسف في تنفيذ مشاريعها وحل الإشكاليات التي قد تعترض نشاطها الحيوي.. لافتا الى التحديات الإنسانية التي تتزايد بصورة مستمرة بسبب العدوان والحصار، ما يستدعي تظافر الجهود الدولية للحد منها.

وأكد رئيس الوزراء أن انهاء العدوان والحصار وبلوغ السلام العادل كفيل بان ينهي تلك التحديات التي تتعاظم سنة إثر أخرى.. مشيرا الى اهمية تعزيز النشاط الإيجابي لليونيسف خلال الفترة المقبلة بما يسهم في الحد من معاناة الشعب اليمني.

فيما أكد الممثل الجديد لليونيسف، انه سيبذل كل ما في وسعه لتعزيز علاقات الشراكة مع حكومة الإنقاذ من خلال الجهات ذات العلاقة بما يحد من معاناة المواطن اليمني.. مشيرا إلى أن المنظمة ستعمل على حشد المزيد من التمويلات لتنفيذ الدعم اللازم لليمن.

ولفت هوكين إلى التطورات الاقليمية والدولية سيما الحرب الروسية الاوكرانية التي ألقت بضلالها السلبية على مستوى العون الانساني لليمن في محنته الكبيرة.








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