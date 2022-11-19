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المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، عضو المجلس السياسي الأعلى، الشيخ

الأمين العام المساعد يواسي آل الغزالي

المؤتمرنت -
الأمين العام المساعد يواسي آل الغزالي
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، عضو المجلس السياسي الأعلى، الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى القاضي/ عبدالقدوس محمد عبدالرحمن الغزالي، رئيس المحكمة التجارية بمحافظة الحديدة، وذلك بوفاة والده الشيخ العلامة / محمد عبدالرحمن سليمان الغزالي، عضو المجلس المحلي (سابقا) لعزلة محل المبارك مديرية زبيد بمحافظة الحديدة، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع في مجال التربية والتعليم.

وأعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية بهذا المصاب الجلل.

سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنا إليه راجعون “.








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