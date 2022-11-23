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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء باردة إلى باردة نسبياً في عدة محافظات، وهطول أمطار على مناطق متفرقة خلال الـ24 ساعة القادمة

الأرصاد ينبه مواطني 9 محافظات من أجواء باردة

المؤتمرنت -
الأرصاد ينبه مواطني 9 محافظات من أجواء باردة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء باردة إلى باردة نسبياً في عدة محافظات، وهطول أمطار على مناطق متفرقة خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع أجواء باردة في المرتفعات الجبلية وخاصة محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء وباردة نسبياً في مرتفعات محافظات أبين، لحج، الضالع وإب.

ومن المحتمل حدوث ارتفاع طفيف في درجات الحرارة الصغرى بمقدار يتراوح من 0.5 ـ 1 درجة مئوية.

وأشار المركز إلى احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية وأرخبيل سقطرى وعلى أجزاء من المناطق الداخلية المحاذية للساحل الغربي، وأمطار خفيفة على السواحل الجنوبية والشرقية.

وحسب المركز قد تهب رياح نشطة إلى قوية تتراوح سرعتها ما بين 15-30 عقدة على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن.

وأوضح أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 4.5 في ذمار، 4.8 في عمران، 5 في صنعاء، 6.8 في السدة، 10.2 في إب، 10.3 في المحويت.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي : حجة : 10.8 ملم، الغيظة : 1.1 ملم.

ونبه كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الطقس البارد.

ودعا المزارعين إلى حماية محاصيلهم الزراعية من لفحات البرد.

كما نبه المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان، ومرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر.








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