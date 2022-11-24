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المؤتمر نت - استهل منتخب الأوروغواي مبارياته في بطولة كأس العالم لكرة القدم، بتعادل سلبي مع منتخب كوريا الجنوبية، خلال المباراة التي جمعتهما يوم الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة

التعادل يحسم لقاء أوروغواي وكوريا الجنوبية

المؤتمرنت -
التعادل يحسم لقاء أوروغواي وكوريا الجنوبية
استهل منتخب الأوروغواي مبارياته في بطولة كأس العالم لكرة القدم، بتعادل سلبي مع منتخب كوريا الجنوبية، خلال المباراة التي جمعتهما يوم الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة.

ولم يقدم الطرفان المستوى المأمول منهما، ليكتفيان بنقطة واحدة لكل منهما، قبل المباراة الثانية في المجموعة بين البرتغال وغانا مساء اليوم.

وبدا المنتخب الكوري الجنوبي، أفضل نسبيا في الربع ساعة الأولى، دون أن يهدد مرمى منافسه بشكل فعلي، فيما عانت أوروجواي لفرض سيطرتها على المجريات، لا سيما في وسط الملعب.

وجاءت أول فرصة خطيرة في اللقاء بالدقيقة 19، عندما رفع خيمينيز كرة فوق المدافعين، وصلت إلى فالفيردي الذي سددها نصف طائرة علت المرمى الكوري.

ومع انتصاف الشوط الأول، انتقلت الأفضلية إلى منتخب أوروجواي رغم ندرة الفرص، وانطلق أوليفيرا من الناحية اليسرى، ووجّه كرة نحو منطقة الجزاء، لم يستطع نونيز الوصول إليها في الدقيقة 28.

وظلت السيطرة متبادلة مع بداية الشوط الثاني، وقام المدافع خيمينيز، بتدخل مميز لقطع الكرة أمام مراوغة الكوري سون داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 50.

وأوشك منتخب أوروجواي على حسم اللقاء في الدقيقة 89، عندما أطلق فالفيردي "صاروخا"، من خارج منطقة الجزاء، ارتد من إطار المرمى، وردت كوريا بعدها بدقيقة واحدة، عبر تسديدة منخفضة من سون، مرت بجوار القائم.








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