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المؤتمر نت - بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة، برقية عزاء ومواساة إلى فخامة المشير الركن مهدي محمد المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى، في استشهاد شقيقه مصلح المشاط، متأثراً بإصابة تعرض لها في ميادين الشرف والبطولة

الدكتور لبوزة يعزي الرئيس المشاط باستشهاد شقيقه

المؤتمرنت -
الدكتور لبوزة يعزي الرئيس المشاط باستشهاد شقيقه
بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة، برقية عزاء ومواساة إلى فخامة المشير الركن مهدي محمد المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى، في استشهاد شقيقه مصلح المشاط، متأثراً بإصابة تعرض لها في ميادين الشرف والبطولة.

وأشاد نائب رئيس المؤتمر في البرقية، بدور الشهيد وإسهاماته والتي كان لها دور كبير في مواجهة العدوان وأذياله على امتداد جبهات المواجهة مقدماً نموذجاً وطنياً في التضحية والاستبسال في الدفاع عن الوطن وعزته وكرامته واستقلاله.

وأعرب الدكتور لبوزة، عن تعازيه الحارة ومواساته للرئيس المشاط ووالده وإخوانه وآل المشاط كافة.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد برحمته ومغفرته ويسكنه فردوسه الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ويلهم أهله وذويه ورفاق دربه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".








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