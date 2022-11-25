الجمعة, 25-نوفمبر-2022 الساعة: 07:51 م - آخر تحديث: 07:18 م (18: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
صحيفة الميثاق المؤتمرية اليمانية.. في ذكرى تأسيسها الأربعين
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر‮ ‬يحميه‮ ‬الملايين‮ ‬من‮ ‬أعضائه‮ ‬بالداخل
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
ليس مجرد شعار ..بل ثورة
توفيق الشرعبي
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - أنهى المنتخب السنغالي آمال نظيره القطري في التأهل للدور الثاني من بطولة كأس العالم 2022، بعدما تغلب عليه 3-1 في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى

السنغال تنهي أحلام قطر في مونديال 2022

المؤتمرنت -
السنغال تنهي أحلام قطر في مونديال 2022
ودع المنتخب القطري بطولة كأس العالم 2022م، عقب خسارته أمام السنغال 1-3 في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من المونديال.

وأحيت بطلة أفريقيا السنغال آمالها بحصد أول ثلاث نقاط لتتساوى مع الإكوادور، التي هزمت قطر 2-صفر في المباراة الافتتاحية، وهولندا قبل مواجهتهما في وقت لاحق اليوم بالمجموعة الأولى.

وارتكب المدافع خوخي بو علام خطأ في إبعاد كرة قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول ليسمح للمهاجم بولاي ديا بالتسجيل من كرة منخفضة في أول تسديدة على مرمى الحارس مشعل برشم.

وتعرض أبطال آسيا لضربة أخرى في بداية الشوط الثاني حين ضاعف فمارا ديديو النتيجة من ضربة رأس بعد ركلة ركنية.

واستفاقت قطر متأخراً وكان يمكنها تقليص الفارق من عدة محاولات لعبد الكريم حسن والمعز علي وإسماعيل محمد، لكن حارس تشيلسي إدوارد ميندي تألق بشدة معوضا مستواه المحبط خلال الهزيمة 2-صفر من هولندا.

ونجح مونتاري أخيرا في منح قطر أول هدف في مشاركتها الأولى بكأس العالم من ضربة رأس متقنة بعد تمريرة إسماعيل محمد العرضية قبل 12 دقيقة من النهاية.

لكن البديل بامبا ديانغ حول كرة عرضية إلى الشباك بسهولة ليضيف الهدف الثالث في الدقيقة 84 ويقضي على آمال قطر في تعادل متأخر.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: ارتفاع عدد قتلى زلزال إندونيسيا إلى 310
رياضة: "الدقائق الأخيرة" تمنح إيران نقاط ويلز
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار
علوم وتقنية: 5 أطعمة لا تأكلها عندما تشرب الشاي
رياضة: البرازيل تستهل مشوارها بفوزٍ على صربيا
أخبار: باراس يحذر من تحويل الموانئ إلى قواعد عسكرية
رياضة: البرتغال تفوز بصعوبة على غانا بكأس العالم
أخبار: الأمين العام يعزي بوفاة الدكتور عبدالحكيم المخلافي
فنون ومنوعات: محكمة فرنسية تجرّم صيد العصافير
محافظات: مجمع السنينة الطبي يتسلّم معدات طبية
اقتصاد: الدولار ينخفض مع تحسن شهية المخاطرة
عربي ودولي: لبنان يفشل في انتخاب رئيس للمرة السابعة
أخبار: توضيح هام من المؤسسة العامة للاتصالات
أخبار: رصد 18 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة
رياضة: التعادل يحسم لقاء أوروغواي وكوريا الجنوبية
أخبار: تحالف العدوان يحتجز سفينة المازوت "بريموري"
رياضة: ندوة صحية للاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية
أخبار: الثروة السمكية تدين اختطاف 6 صيادين يمنيين في ميدي
أخبار: (هوى اليمن والأولى إف إم) تحتفلا بذكرى إنطلاق بثهما
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق تداولاتها على ارتفاع
رياضة: سويسرا تُسقط الكامرون بهدف إمبولو
رياضة: بعد سباعية إسبانيا.. أثقل هزائم المونديال
أخبار: أمطار متفرقة.. الأرصاد يدعو المزارعين لحماية محاصيلهم
فنون ومنوعات: حكم جديد لصالح زينة ضد أحمد عز
رياضة: بلجيكا تهزم كندا في كأس العالم 2022
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022