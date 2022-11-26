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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، طقساً بارداً إلى شديد البرودة، على عدة محافظات، داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الأجواء الباردة واستعمال وسائل التدفئة الآمنة خلال الـ24 ساعة القادمة

الأرصاد ينبّه سكان 11 محافظة من برودة شديدة

المؤتمرنت -
الأرصاد ينبّه سكان 11 محافظة من برودة شديدة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، طقساً بارداً إلى شديد البرودة، على عدة محافظات، داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الأجواء الباردة واستعمال وسائل التدفئة الآمنة خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع طقساً بارداً إلى شديد البرودة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة.

ومن المحتمل أن يكون الطقس بارداً نسبياً في مرتفعات محافظات أبين ،لحج، إب، الضالع، شبوة وغرب الجوف، وأجزاء من المناطق الصحراوية.

وأشار المركز إلى هبوب رياح نشطة تصل أقصى سرعة لها إلى 28 عقدة على جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب.

وأوضح المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 4.4 في ذمار، 5.6 في عمران، 6.8 في صنعاء، 8.3 في السدة.

ودعا المركز المواطنين، إلى الانتباه من برودة الأجواء، وارتداء الملابس الشتوية المناسبة والاستعمال الآمن لوسائل التدفئة.

ونبه المزارعين، إلى أخذ الحيطة والحذر من الأجواء الباردة والشديد البرودة لحماية محاصيلهم الزراعية .

كما نبه الصيادين ومرتادي البحر جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.








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