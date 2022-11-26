المؤتمرنت -

مجلس النواب يستأنف عقد جلسات أعماله

استأنف مجلس النواب اليوم، عقد جلسات أعمال فترته الحالية، برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي.



وفي الجلسة، استعرض أعضاء مجلس النواب، مشروع جدول أعمال المجلس للفترة الثالثة من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي الثامن عشر وتم إقراره، كما اطلعوا على تقرير موجز عن أعمال المجلس خلال الفترة السابقة.



واستمع المجلس خلال الجلسة إلى رسالة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، الدكتور علي أبو حليقة بشأن مستوى تنفيذ ما يخص وزارة النقل من توصيات المجلس الواردة في تقرير الأضرار الناتجة عن العدوان في قطاع النقل، وكذا ما يتعلق بالتوصيات الواردة في تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن زيارتها الميدانية لقطاع الأرصاد.



حيث تضمنت الإجراءات المنفذة تقريرا بالخسائر والانتهاكات التي تعرض لها قطاع الطيران المدني والأرصاد خلال الفترة من مارس 2015م وحتى 21/ ديسمبر 21 20م، إضافة إلى الخطة المزمنة لمتطلبات تعزيز البنية التحتية لقطاع الأرصاد لإنشاء مركز الإنذار المبكر للطقس والمناخ.



وطالب وزير الدولة بإحالة الموضوع للجنة المختصة لاستيعاب الإجراءات المنفذة من قبل الوزارة واتخاذ ما يلزم بشأنها.



في ذات السياق استمع المجلس إلى رسالة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بخصوص تنفيذ توصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة المياه والبيئة بشأن نتائج المراجعة التقييمية التي قام بها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بأمانة العاصمة، والتي أقرها المجلس.



وأشار وزير الدولة في رسالته إلى مذكرة وزارة الداخلية بهذا الشأن، وطالب بإحالة ذلك إلى اللجنة المختصة واتخاذ الإجراءات المناسبة.



وخلال الجلسة استمع أعضاء المجلس إلى التوصيات الواردة في تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع موازنة المجلس للعام المالي 1444هـ، وناقشوا ذلك في ضوء تقرير اللجنة، وأقر المجلس مواصلة النقاش في جلسة مقبلة.