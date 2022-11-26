السبت, 26-نوفمبر-2022 الساعة: 05:16 م - آخر تحديث: 05:06 م (06: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
صحيفة الميثاق المؤتمرية اليمانية.. في ذكرى تأسيسها الأربعين
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر‮ ‬يحميه‮ ‬الملايين‮ ‬من‮ ‬أعضائه‮ ‬بالداخل
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
ليس مجرد شعار ..بل ثورة
توفيق الشرعبي
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - استأنف مجلس النواب اليوم، عقد جلسات أعمال فترته الحالية، برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي

مجلس النواب يستأنف عقد جلسات أعماله

المؤتمرنت -
مجلس النواب يستأنف عقد جلسات أعماله
استأنف مجلس النواب اليوم، عقد جلسات أعمال فترته الحالية، برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي.

وفي الجلسة، استعرض أعضاء مجلس النواب، مشروع جدول أعمال المجلس للفترة الثالثة من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي الثامن عشر وتم إقراره، كما اطلعوا على تقرير موجز عن أعمال المجلس خلال الفترة السابقة.

واستمع المجلس خلال الجلسة إلى رسالة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، الدكتور علي أبو حليقة بشأن مستوى تنفيذ ما يخص وزارة النقل من توصيات المجلس الواردة في تقرير الأضرار الناتجة عن العدوان في قطاع النقل، وكذا ما يتعلق بالتوصيات الواردة في تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن زيارتها الميدانية لقطاع الأرصاد.

حيث تضمنت الإجراءات المنفذة تقريرا بالخسائر والانتهاكات التي تعرض لها قطاع الطيران المدني والأرصاد خلال الفترة من مارس 2015م وحتى 21/ ديسمبر 21 20م، إضافة إلى الخطة المزمنة لمتطلبات تعزيز البنية التحتية لقطاع الأرصاد لإنشاء مركز الإنذار المبكر للطقس والمناخ.

وطالب وزير الدولة بإحالة الموضوع للجنة المختصة لاستيعاب الإجراءات المنفذة من قبل الوزارة واتخاذ ما يلزم بشأنها.

في ذات السياق استمع المجلس إلى رسالة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بخصوص تنفيذ توصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة المياه والبيئة بشأن نتائج المراجعة التقييمية التي قام بها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بأمانة العاصمة، والتي أقرها المجلس.

وأشار وزير الدولة في رسالته إلى مذكرة وزارة الداخلية بهذا الشأن، وطالب بإحالة ذلك إلى اللجنة المختصة واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وخلال الجلسة استمع أعضاء المجلس إلى التوصيات الواردة في تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع موازنة المجلس للعام المالي 1444هـ، وناقشوا ذلك في ضوء تقرير اللجنة، وأقر المجلس مواصلة النقاش في جلسة مقبلة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار
علوم وتقنية: من قال يجب شرب 8 أكواب ماء يومياً؟
رياضة: مونديال 2022: تعادل إنجلترا وأمريكا سلباً
فنون ومنوعات: القبض على منة شلبي في مطار القاهرة
رياضة: تعادل إيجابي بين هولندا والإكوادور
رياضة: غياب نيمار ودانيلو لنهاية دور المجموعات
أخبار: قوى العدوان تواصل انتهاكاتها لاتفاق الحديدة
رياضة: السنغال تنهي أحلام قطر في مونديال 2022
عربي ودولي: ارتفاع عدد قتلى زلزال إندونيسيا إلى 310
أخبار: الدكتور لبوزة يعزي الرئيس المشاط باستشهاد شقيقه
رياضة: "الدقائق الأخيرة" تمنح إيران نقاط ويلز
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار
أخبار: توقعات بهطول أمطار متفرقة على هذه المناطق
علوم وتقنية: 5 أطعمة لا تأكلها عندما تشرب الشاي
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي الرئيس المشاط باستشهاد أخيه
رياضة: البرازيل تستهل مشوارها بفوزٍ على صربيا
أخبار: البرد يزيد احتمال الإصابة باضطراب صحي خطير
أخبار: باراس يحذر من تحويل الموانئ إلى قواعد عسكرية
رياضة: البرتغال تفوز بصعوبة على غانا بكأس العالم
أخبار: الأمين العام يعزي بوفاة الدكتور عبدالحكيم المخلافي
فنون ومنوعات: محكمة فرنسية تجرّم صيد العصافير
محافظات: مجمع السنينة الطبي يتسلّم معدات طبية
اقتصاد: الدولار ينخفض مع تحسن شهية المخاطرة
عربي ودولي: لبنان يفشل في انتخاب رئيس للمرة السابعة
أخبار: توضيح هام من المؤسسة العامة للاتصالات
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022