المؤتمرنت -

ترقيم 4538 سيارة وضبط 17 ألف مخالفة مرورية في صنعاء

بلغ إجمالي المركبات التي تم ترسيمها عبر إدارة المرور في محافظة صنعاء، خلال الربع الأول من العام الهجري الجاري، 4 آلاف و538 سيارة.



وأوضح تقرير صادر عن الإدارة العامة للمرور في المحافظة، أنه تم إصدار ألفين و126 رخصة قيادة، وتجديد تسعة آلاف و572 كرت سيارة، ونقل ملكية ألفين و357 سيارة خلال الثلاث الأشهر الماضية من العام 1444 ھ.



وأشار إلى ضبط 17 ألفا و749 مخالفة مرورية وتسديد رسوم 17 مليونا و749 ألف ريال لجزء من هذه المخالفات.. مبينا أن إجمالي الحوادث 168 منها 73 حادثة صدام و41 حادثة دهس و20 حادثة انقلاب.



وذكر التقرير أن الحوادث المرورية تسببت بوفاة 26 شخصا بينهم خمس نساء، وإصابة 152 شخصا بجروح بليغة و91 شخصا بإصابات طفيفة، وخسائر مادية بلغت قيمتها 68 مليونا و100 ألف ريال.



وحسب التقرير، فقد تلقت إدارة مرور المحافظة 92 بلاغا بشأن سيارات ودراجات نارية مسروقة ومنهوبة.. لافتا إلى ضبط 17 سيارة ودراجة نارية مسروقة ومنهوبة.



وأكد مدير ادارة مرور المحافظة، العقيد محمد المنصور، الحرص على تحسين أداء الخدمات المرورية واستقبال وإنجاز الوثائق والمعاملات ومرورها بشكل إنسيابي في دورة مستندية موحدة.



وثمن مدير إدارة المرور تعاون قيادة المحافظة في معالجة الصعوبات، وتذليل المهام والواجبات المنوطة برجال المرور.. مبينا أن الخطة المرورية ترتكز على مضاعفة الجهود في نشر وتعميم الأدلة الإرشادية، وتعزيز الحملات المرورية لضبط المخالفات، وتحقيق السلامة المرورية.



كما نوّه المنصور بجهود منتسبي إدارة المرور واستمرار صمودهم في أداء واجبهم في تقديم الخدمات الإدارية والميدانية، وتطبيق اللوائح والإجراءات التي تسهم في تجسيد المسؤولية رغم الظروف والتداعيات الصعبة.