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أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء باردة إلى شديدة البرودة أثناء ا

أجواء باردة متوقعة في 12 محافظة

المؤتمرنت -
أجواء باردة متوقعة في 12 محافظة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء باردة إلى شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر في عدد من المحافظات خلال الــ 24 ساعة القادمة.

وأفاد المركز في نشرته الجوية ، أنه من المتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة في محافظات ذمار، صنعاء، عمران، البيضاء وصعدة.

ومن المحتمل أن يكون الطقس بارداً نسبياً في المناطق المرتفعة من محافظات إب، أبين، لحج، الضالع، شبوة وغرب محافظتي الجوف ومأرب.

وأشار إلى هبوب رياح نشطة تصل أقصى سرعة لها إلى 31 عقدة على جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب.

وأوضح المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 3.5 في ذمار، 4.8 في عمران، 6.2 في صنعاء، 8 في السدة، 10 في إب.

ونبه المركز المواطنين إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة ونصح بارتداء الملابس الشتوية المناسبة والاستعمال الآمن لوسائل التدفئة والإكثار من شرب السوائل (المياه).

ودعا المزارعين إلى أخذ الحيطة والحذر وحماية محاصيلهم الزراعية .

كما نبه الصيادين ومرتادي البحر جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.
(سبأ)








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