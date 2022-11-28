المؤتمرنت -

البرلمان يجدد الثقة بالإجماع لهيئة رئاسته لفترة مقبلة

صوت مجلس النواب في جلسته اليوم، برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، بالإجماع على تجديد الثقة لهيئة رئاسة المجلس الحالية للفترة القادمة والمحددة بسنتين، حيث لم يتقدم أي من أعضاء المجلس لترشيح نفسه لهيئة الرئاسة.



وفي الجلسة، وجه رئيس المجلس الشكر والتقدير باسمه وأعضاء هيئة رئاسة المجلس، لأعضاء المجلس على منحهم الثقة لهيئة رئاسة المجلس لفترة أخرى.



وأكد على أهمية توحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات التي يمر بها اليمن جراء الآثار المترتبة على استمرار العدوان والحصار وما تتطلبه المرحلة المقبلة من مضاعفة للجهود والتعاون لمواجهة التحديات الراهنة.



وأشار إلى أهمية تعزيز وحدة الصف الوطني لإفشال رهانات تحالف العدوان وأدواته ومخططاته المستمرة في نهب الثروات النفطية والغازية وحرمان الشعب اليمني الاستفادة من عائداتها، فضلاً عن تحميله أعباء إضافية تتمثل في التوقيع على عقود واتفاقيات قروض مشبوهة من شأنها الإضرار بمصالح وثروات الشعب اليمني السيادية.



وأكد رئيس المجلس، على أهمية بذل المزيد الجهود لتعزيز الصمود لمواجهة كافة المشاريع التي تستهدف اليمن أرضاً وإنساناً.



وفي الجلسة أكد أعضاء المجلس، مباركتهم لرئيس وأعضاء هيئة الرئاسة نيلهم الثقة، متمنين لهم النجاح في مهامهم.



وأشاد الأعضاء، بحكمة رئيس المجلس وأعضاء الهيئة في تحمل المسؤولية المنوطة بعمل المجلس في الظروف الاستثنائية الراهنة التي يمر بها اليمن.



إلى ذلك ناقش المجلس عددا من القضايا والمواضيع العامة ومنها موضوع الصناديق المستقلة والملحقة، وفي مقدمتها مستوى أداء صندوق دعم كهرباء الحديدة والمناطق المجاورة لها في الساحل، ومعاناة المواطنين في هذه المناطق بسبب ارتفاع تعرفة الكهرباء واحتياجاتهم لتحسين الخدمات.



كما تطرق الأعضاء في سياق نقاشاتهم إلى مستوى أداء صندوق مكافحة السرطان وما يعانيه المرضى، ومدى التزام تلك الصناديق بالمهام والأهداف التي أنشئت من أجلها.



وشدد أعضاء المجلس على أهمية الارتقاء بمستوى أداء تلك الصناديق في تقديم خدماتها على الوجه الأكمل وبما يلمسه المواطن ويخفف من حجم المعاناة.



وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، أقر المجلس موازنته للعام 1444هـ، بعد نقاش مستفيض لأعضاء المجلس في ضوء تقريري لجنة الشؤون المالية.



كما أقر المجلس خلال الجلسة، الحسابات الختامية لموازنات المجلس للأعوام 2017م- 2018م- 2019م.