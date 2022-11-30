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المؤتمر نت - رفع الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق امين ابوراس، بمناسبة حلول العيد الـ55 للاستقلال المجيد 30 نوفمبر

الشريف يهنئ أبو راس بعيد الاستقلال 30 نوفمبر

المؤتمرنت -
الشريف يهنئ أبو راس بعيد الاستقلال 30 نوفمبر
رفع الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق امين ابوراس، بمناسبة حلول العيد الـ55 للاستقلال المجيد 30 نوفمبر.. جاء فيها:

الأخ/ صادق بن امين ابو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام – الاكرم

ﻳﺴﺮﻧﻲ أن أرفع اليكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول العيد الوطني ﺍﻟـ55 للاستقلال في ﺍلـ30 ﻣﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻋﺎﻡ 1967ﻡ، والذي كان تتويجاً عظيماً لنضالات شعبنا في مقاومة الاستعمار البريطاني وإجباره على الرحيل وتجسيداً لأروع صور التلاحم النضالي لشعبنا اليمني على مستوى مختلف ربوع الوطن.

ومن المؤسف ان نحتفل بهذه الذكرى وشعبنا اليمني يسطر ملحمة جديدة من ملاحم مقارعة المحتلين الجدد مستلهماً دروس التضحية والفداء من اجل الوطن من إرث الآباء والأجداد الذين قارعوا قوى الاحتلال حتى استطاعوا تحقيق الاستقلال الناجز وإجبار بريطانيا أن تحمل عصاها صاغرةً وترحل من أرض اليمن.

نهنئكم مرة أُخرى بعيد الاستقلال الوطني، سائلين الله العلى القدير أن يمن عليكم بموفور الصحة، ويوفقكم لخدمة الوطن والمؤتمر الشعبي العام.

اخوكم الشيخ/
خالد عبدالوهاب الشريف
الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام








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