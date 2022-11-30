المؤتمرنت -

أجواء باردة في 15 محافظة يمنية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ، طقساً بارداً إلى شديدة البرودة في 15 محافظة، واضطراب البحر نتيجة شدة الرياح خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وقال المركز في نشرته الجوية إنه يتوقع طقساً بارداً إلى شديد البرودة في محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة .



ومن المتوقع أن يكون الطقس بارداً في مرتفعات محافظات شبوة، أبين، لحج، الضالع ، إب ،جنوب مارب وغرب الجوف، وبارداً نسبياً في مرتفعات محافظات المحويت ، ريمة وتعز.



وحسب المركز قد تهب رياح نشطة إلى شديدة تتراوح سرعتها ما بين 12 ـ 24 عقدة مع هبات تصل إلى 34 عقدة على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن.



وذكر أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 3.8 في كل من ذمار وعمران، 5.3 في صنعاء، 7.2 في السدة، 9.4 في إب.



ونبه المركز المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الطقس شديد البرودة.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد دعا المزارعين إلى حماية محاصيلهم الزراعية من الطقس شديد البرودة.



كما نبه مرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

