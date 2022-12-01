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المؤتمر نت -

الأرجنتين وبولندا إلى ثمن نهائي المونديال

المؤتمرنت -
الأرجنتين وبولندا إلى ثمن نهائي المونديال
تغلب منتخب الأرجنتين على بولندا بهدفين دون رد، مساء يوم الأربعاء على ملعب 974، في ختام مباريات المجموعة الثالثة من كأس العالم "قطر 2022".

سجل ثنائية الأرجنتين أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة 46 وجوليان ألفاريز في الدقيقة 67.

وبتلك النتيجة رفعت الأرجنتين رصيدها إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد بولندا عند 4 نقاط، ليصعد المنتخبان سويا إلى الدور ثمن النهائي.

ودانت الأفضلية لبولندا في حجز تذكرة التأهل على حساب المكسيك الثالثة بفارق هدف وحيد، إذ تغلب منتخب التريكولور على السعودية (2-1)، وهي نتيجة لم تكن كافية لضمان تأهله.








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