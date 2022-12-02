المؤتمرنت -

البريهي تهنئ رئيس المؤتمر بعيد الاستقلال

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق امين ابوراس، برقية تهنئة بعيد الإستقلال الوطني 30 نوفمبر، من عضو اللجنة العامة للمؤتمر الدكتورة أحلام البريهي، فيما يلي نصها:



الأخ المناضل/ الشيخ صادق بن امين ابو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام



يسرني أن أرفع إلى مقامكم اطيب التهاني والأمنيات بالخير، ومن خلالكم إلى كافة أبناء الشعب اليمني الكريم بمناسبة الذكرى الـ55 لعيد الجلاء الـ30 من نوفمبر المجيد 1967، ذكرى خروج آخر جندي بريطاني من جنوب الوطن.



لم تكن هذه الذكرى المجيدة إلا نتاجاً حتمياً لثورتي سبتمبر وأكتوبر حينما توحد أبناء الشعب اليمني في شمال الوطن وجنوبه لأجل تسطير تاريخ جديد لمستقبل الشعب اليمني والمضي به نحو الحرية والاستقلال والازدهار.



نسأل المولى عز وجل أن تعود هذه الذكرى وشعبنا اليمني بأمن وأمان ورخاء واستقرار.



وفقكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم



د. أحلام البريهي

عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام