الجمعة, 02-ديسمبر-2022 الساعة: 01:49 ص - آخر تحديث: 01:10 ص (10: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
صحيفة الميثاق المؤتمرية اليمانية.. في ذكرى تأسيسها الأربعين
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر‮ ‬يحميه‮ ‬الملايين‮ ‬من‮ ‬أعضائه‮ ‬بالداخل
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
ليس مجرد شعار ..بل ثورة
توفيق الشرعبي
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - انتهت مبارتا المجموعة الخامسة من مونديال قطر 2022، بانتصار تاريخي لليابان على إسبانيا 2-1، وفوز ألمانيا أمام كوستاريكا 4-2، لتترشح بذلك إلى ثمن النهائي كل من اليابان وإسبانيا

ألمانيا تودع مونديال 2022.. واليابان وإسبانيا لدور الـ16

المؤتمرنت -
ألمانيا تودع مونديال 2022.. واليابان وإسبانيا لدور الـ16
انتهت مبارتا المجموعة الخامسة من مونديال قطر 2022، بانتصار تاريخي لليابان على إسبانيا 2-1، وفوز ألمانيا أمام كوستاريكا 4-2، لتترشح بذلك إلى ثمن النهائي كل من اليابان وإسبانيا.

وستلتقي اليابان مع كرواتيا في دور 16 بينما ستلعب إسبانيا، التي احتلت المركز الثاني برصيد 4 نقاط وهو نفس رصيد ألمانيا لكنها تفوقت عليها بفارق الأهداف، مع المغرب الفائز بصدارة المجموعة السادسة.

ووضع المهاجم الفارو موراتا منتخب إسبانيا في المقدمة في الدقيقة 12 بعد أن حول تمريرة سيزار أزبليكويتا داخل منطقة الجزاء في الشباك بضربة رأس ليسجل هدفه الثالث في ثلاث مباريات بكأس العالم.

وأدركت اليابان التعادل بعد ثلاث دقائق على بداية الشوط الثاني عن طريق دوان الذي سدد في الشباك مباشرة من خارج منطقة الجزاء مباشرة، قبل أن يسجل تاناكا هدف الفوز في الدقيقة 51 بعد أن تم اقرار الهدف بعد فحص مطول لتقنية حكم الفيديو المساعد.

وفي المجموعة ذاتها، ودعت ألمانيا كأس العالم لكرة القدم من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي رغم فوزها 4-2 على كوستاريكا.

وحلت بطلة العالم أربع مرات في المركز الثالث بالمجموعة بعد فوز اليابان على إسبانيا في المباراة الأخرى بالمجموعة.

واعتمدت كوستاريكا على خط دفاع مؤلف من خمسة لاعبين، لكن ألمانيا هزت الشباك في الدقيقة العاشرة عندما لعب ديفيد راوم كرة عرضية استغلها سيرج غنابري.

ولكن بعد تقدم اليابان على إسبانيا في المباراة الأخرى، تخلت ألمانيا عن حذرها وسجلت كوستاريكا هدفين حملا توقيع يلتسين تيخيدا وخوان بابلو فارغاس.

وسجل البديل كاي هافرتس ثنائية من الأهداف قبل أن يحرز نيكلاس فولكروغ الهدف الرابع، لكن النتيجة النهائية قادت اليابان لإنهاء المجموعة في الصدارة متفوقة على إسبانيا في المركز الثاني.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: القوات الأمريكية تواصل سرقة النفط السوري
رياضة: المغرب وكرواتيا لثمن نهائي مونديال 2022
محافظات: ضبط 1215 مخالفة مرورية بالعاصمة
اقتصاد: الدولار لأقل مستوى في 3 أشهر أمام الين
فنون ومنوعات: خبير يكشف أفضل وقت للرحلات الجوية
اقتصاد: الذهب عند أعلى مستوى في أسبوعين
عربي ودولي: لبنان يفشل في انتخاب رئيس للمرة الثامنة
مجتمع مدني: مقاومة المضادات الحيوية في ندوة علمية لملاك صيدليات المجتمع
أخبار: الأرصاد يكشف توقعات طقس 24 ساعة المقبلة
أخبار: هيئات المؤتمر تهنئ أبو راس بالعيد الـ55 للإستقلال
أخبار: قيادات المؤتمر تهنئ أبو راس بعيد الاستقلال 30 نوفمبر
رياضة: الأرجنتين وبولندا إلى ثمن نهائي المونديال
رياضة: المكسيك تنهي مشوار السعودية بكأس العالم
أخبار: لبوزة عشية 30 نوفمبر : ستلتحم جبهات الوطن لطرد المحتلين الجدد
أخبار: الأمين العام يهنئ رئيس وقيادات المؤتمر وأبناء الشعب اليمني بعيد الاستقلال
أخبار: الشريف يهنئ أبو راس بعيد الاستقلال 30 نوفمبر
أخبار: الوهباني يهنئ رئيس المؤتمر بالعيد الـ55 للاستقلال
رياضة: أستراليا تسقط الدنمارك وتتأهل لثمن النهائي
رياضة: تونس تودع المونديال بانتصار على فرنسا
عربي ودولي: وفاة الرئيس الصيني السابق جيانغ تسه مين
أخبار: القطاع النسوي يهنئ رئيس المؤتمر بـ30 نوفمبر
أخبار: 6 تغييرات في تشكيلة تونس
أخبار: أجواء باردة في 15 محافظة يمنية
رياضة: إنجلترا وأمريكا إلى ثمن نهائي مونديال قطر
أخبار: بيان صادر عن المؤتمر بمناسبة العيد الـ55 للاستقلال 30 نوفمبر
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022