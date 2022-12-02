المؤتمرنت -

ألمانيا تودع مونديال 2022.. واليابان وإسبانيا لدور الـ16

انتهت مبارتا المجموعة الخامسة من مونديال قطر 2022، بانتصار تاريخي لليابان على إسبانيا 2-1، وفوز ألمانيا أمام كوستاريكا 4-2، لتترشح بذلك إلى ثمن النهائي كل من اليابان وإسبانيا.



وستلتقي اليابان مع كرواتيا في دور 16 بينما ستلعب إسبانيا، التي احتلت المركز الثاني برصيد 4 نقاط وهو نفس رصيد ألمانيا لكنها تفوقت عليها بفارق الأهداف، مع المغرب الفائز بصدارة المجموعة السادسة.



ووضع المهاجم الفارو موراتا منتخب إسبانيا في المقدمة في الدقيقة 12 بعد أن حول تمريرة سيزار أزبليكويتا داخل منطقة الجزاء في الشباك بضربة رأس ليسجل هدفه الثالث في ثلاث مباريات بكأس العالم.



وأدركت اليابان التعادل بعد ثلاث دقائق على بداية الشوط الثاني عن طريق دوان الذي سدد في الشباك مباشرة من خارج منطقة الجزاء مباشرة، قبل أن يسجل تاناكا هدف الفوز في الدقيقة 51 بعد أن تم اقرار الهدف بعد فحص مطول لتقنية حكم الفيديو المساعد.



وفي المجموعة ذاتها، ودعت ألمانيا كأس العالم لكرة القدم من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي رغم فوزها 4-2 على كوستاريكا.



وحلت بطلة العالم أربع مرات في المركز الثالث بالمجموعة بعد فوز اليابان على إسبانيا في المباراة الأخرى بالمجموعة.



واعتمدت كوستاريكا على خط دفاع مؤلف من خمسة لاعبين، لكن ألمانيا هزت الشباك في الدقيقة العاشرة عندما لعب ديفيد راوم كرة عرضية استغلها سيرج غنابري.



ولكن بعد تقدم اليابان على إسبانيا في المباراة الأخرى، تخلت ألمانيا عن حذرها وسجلت كوستاريكا هدفين حملا توقيع يلتسين تيخيدا وخوان بابلو فارغاس.



وسجل البديل كاي هافرتس ثنائية من الأهداف قبل أن يحرز نيكلاس فولكروغ الهدف الرابع، لكن النتيجة النهائية قادت اليابان لإنهاء المجموعة في الصدارة متفوقة على إسبانيا في المركز الثاني.