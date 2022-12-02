المؤتمرنت -

أرقام قياسية في اليوم الـ12 من كأس العالم 2022

شهد يوم أمس الخميس ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم تسجيل أرقام قياسية جديدة في البطولة.



وجرى في هذا اليوم 4 لقاءات جمعت منتخبات كندا مع المغرب وكرواتيا مع بلجيكا، بالإضافة للقائي اليابان وأستراليا وكوستاريكا مع ألمانيا.



وتغلب منتخب اليابان على منتخب إسبانيا بهدفين مقابل هدف، كما وتغلبت ألمانيا على كوستاريكا بأربعة أهداف لهدفين، وتغلب المغرب على كندا بهدفين لهدف وتعادلت كرواتيا وبلجيكا سلبا من دون أهداف.

ليتم تسجيل عدد من الأرقام القياسية في هذه الجولة، حيث أصبح هدف المغربي حكيم زياش أسرع أهداف المنتخبات العربية في تاريخ كأس العالم (3:30 دقائق) والهدف الأبعد مسافةً للمنتخبات العربية (30.66 متراً) كذلك في تاريخ البطولة منذ مونديال 1966.





1 - سجّل حكيم زياش أسرع أهداف المنتخبات العربية في تاريخ كأس العالم (3:30) والهدف الأبعد مسافةً للمنتخبات العربية كذلك في تاريخ البطولة (منذ 1966) (30.66م). pic.twitter.com/Oj8UmjWYsn



وأصبح المنتخب المغربي أول منتخب أفريقي يتصدر مجموعته في كأس العالم منذ نيجيريا في مونديال 1998. كما بات يوسف النصيري أول لاعب مغربي يسجل في أكثر من نسخةٍ من كأس العالم، حيث سجل في مونديال 2018 و2022.



وودع المنتخب الألماني كأس العالم من دور المجموعات لثاني نسخة على التوالي الأولى في "مونديال 2018" بعد أن كان قد تأهل من دور المجموعات الأول في 16 نسخة على التوالي قبل ذلك.



3 - ألفارو موراتا ثاني لاعب إسباني يسجّل في أول 3 مباريات له بكأس العالم بعد تيلمو زارا في 1950. pic.twitter.com/OWd6FcJvZ4



وللمرة الأولى تنهي اليابان دور المجموعات متصدرةً مجموعتها منذ 2002، وبرأسية ألفارو موراتا سجلت إسبانيا أول هدف رأسي في كأس العالم منذ هدف كارليس بويول في مونديال 2010، وأصبح موراتا ثاني لاعب إسباني يسجل في أول 3 مباريات له بكأس العالم بعد تيلمو زارا في مونديال 1950.*سبوتنيك

