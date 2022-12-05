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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، طقساً بارداً إلى شديد البرود في محافظات

اجواء باردة في 9 محافظات يمنية

المؤتمرنت -
اجواء باردة في 9 محافظات يمنية
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، طقساً بارداً إلى شديد البرود في محافظات عدة خلال الـ 24 ساعة القادمة.
وقال المركز في نشرته الجوية إنه من المتوقع طقساً بارداً إلى شديد البرودة في محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران، صعدة، شمال شرق لحج، شمال الضالع وشمال شرق إب.

وقد يكون الطقس بارداً في هضبة حضرموت ومرتفعات محافظات شبوة، أبين، جنوب غرب مأرب، غرب الجوف، وبارداً نسبياً في المناطق الصحراوية.

وحسب المركز يُحتمل هبوب رياح نشطة إلى قوية تتراوح سرعتها ما بين 15-30 عقدة على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن.

وأفاد بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 206 في ذمار، 3.2 في عمران، 3.8 في صنعاء، 7 في السدة، 8.4 في إب.

وذكر المركز أن البيانات المناخية تشير إلى أن درجات الحرارة الصغرى المسجلة لهذا اليوم أدنى من معدلاتها المعتادة.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حذر المركز المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر من الطقس البارد، داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية منه.

ودعا المزارعين ومربي الحيوانات والنحل إلى أخذ الحيطة والحذر لحماية محاصيلهم الزراعية ومناحلهم وثروتهم الحيوانية.

كما حذر مرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.








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