المؤتمرنت -

تردد القنوات الناقلة لمباراة المغرب وإسبانيا

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، اليوم صوب استاد «المدينة التعليمية»، المستضيف للمواجهة المرتقبة بين أسود الأطلس والماتادور، حيث ازدادت عمليات البحث حول تردد القنوات الناقلة لمباراة المغرب وإسبانيا والمعلقين، والمقرر أن تنطلق مساء اليوم في إطار منافسات ختام منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022، المقام على الأراضي القطرية.



ويمكن مشاهدة مباراة المغرب وإسبانيا في كأس العالم اليوم في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت السعودية وقطر، والسابعة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والرابعة عصرًا بتوقيت تونس، والثالثة عصرًا بتوقيت جرينتش، عبر القنوات العربية المشفرة على النايل سات.



وتذاع مباراة المغرب وإسبانيا والمعلقين في كأس العالم عبر القنوات الآتية:



- قناة beIN Sports HD 1 Max بتعليق جواد بدة.



- قناة beIN 4K HDR بتعليق جواد بدة.



- قناة Alkass EXTRA One HD بتعليق خليل البلوشي.



- قناة Alkass Three HD بتعليق هيكل الصغير.



- قناة Arryadia TNT HD المفتوحة بتعليق هشام فرج.



تردد قناة «beIN SPORTS HD «1.2.3

القمر الصناعي: النايل سات.



التردد: 11013.



الاستقطاب: أفقي.



معدل الترميز: 27500.



معدّل تصحيح الخطأ: 3/2.



تردد قناة «beIN SPORTS HD «4.5.6

القمر الصناعي: النايل سات.



التردد: 11054.



الاستقطاب: افقي.



معدل الترميز: 27500.



معدّل تصحيح الخطأ: 3/2



تردد قناة الكأس

تردد: 11919



الاستقطاب: H



معدل الترميز: 27500



معامل تصحيح الخطأ: 3/4



قنوات تنقل مباراة المغرب وإسبانيا

يوجد العديد من القنوات الأخرى الناقلة لمباراة المغرب وإسبانيا في كأس العالم، وهي:



ARD Das Erste



Rai 1



ZDF



TVT International



BBC One



TRT 1 HD



TVE La 1 HD



SuperSport Maximo 1



1TV Georgia



ITV 1 London



TVR 1



STV HD (scotland)



Gabon 1ere



GRTS TV Gambia



beIN Sports HD 3 Max



KBC 1 Kenya



beIN Sports Connect



beIN Sports HD 5 Max.