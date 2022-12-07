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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، طقساً بارداً إلى شديد البرودة في عدد من المحافظات، ورياحاً نشطة إلى قوية تؤدي إلى اضطراب البحر خلال الـ24 ساعة القادمة

الأرصاد يتوقع طقساً شديد البرودة واضطراب البحر

المؤتمرنت -
الأرصاد يتوقع طقساً شديد البرودة واضطراب البحر
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، طقساً بارداً إلى شديد البرودة في عدد من المحافظات، ورياحاً نشطة إلى قوية تؤدي إلى اضطراب البحر خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع أن يكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة في محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة.

وقد يكون الطقس بارداً في هضبة حضرموت ومرتفعات محافظات شبوة، أبين، لحج، الضالع، شرق ريمة، إب، غرب محافظتي مأرب والجوف، وبارداً نسبياً في الصحارى.

وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح نشطة إلى قوية تتراوح سرعتها ما بين 12-24 مع هبات تصل إلى 34عقدة على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن.

وأوضح أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 3 في ذمار، 4.7 في صنعاء، 5 في عمران، 5.9 في صعدة، 8 في السدة، 8.8 في إب.

وحذر المركز المواطنين في تلك المناطق والمسافرين إليها من الطقس البارد داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وارتداء الملابس الشتوية المناسبة.

كما دعا المزارعين ومربي النحل والماشية إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية وثرواتهم الحيوانية.

ونبه مرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر.








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