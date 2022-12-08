المؤتمرنت - جميل الجعدبي -

مونديال قطر 2022.. احتدام السباق بين الـ(8) الكبار على كأس العالم ( خارطة تفاعلية)

إحتدم السباق على لقب بطولة كأس العالم مونديال قطر 2022 بين الثمانية الكبار، بينهم منتخب المغرب لأول مرّة في تاريخ البطولة.

وتترقب جماهير كرة القدم في العالم مواجهات الثمانية الكبار يومي الجمعة والسبت 9 و10 ديسمبر/ كانون الأول.

في الخارطة التفاعلية التالية نرصد لكم أهم المعلومات عن المنتخبات الثمانية، كما ننقلكم إلى ملاعب المونديال في قطر، لرصد ومتابعة نتائج مواجهات دور ربع النهائي، ونصف النهائي، وتحديد المركز الثالث، وصولا إلى المباراة النهائية يوم الاحد 18 ديسمبر على استاد لوسيل ..





