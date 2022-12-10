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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، طقساً بارداً في عدد من المحافظات، وهطول أمطار متفاوتة الشدة على محافظات أخرى خلال الـ24 ساعة القادمة

أجواء شديدة البرودة وأمطار متفاوتة في 8 محافظات

المؤتمرنت -
أجواء شديدة البرودة وأمطار متفاوتة في 8 محافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، طقساً بارداً في عدد من المحافظات، وهطول أمطار متفاوتة الشدة على محافظات أخرى خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع أن يكون الطقس بارداً في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء ومرتفعات محافظات أبين، لحج، الضالع وإب.

وأشار إلى أن درجات الحرارة الصغرى تكون إجمالاً أعلى من معدلاتها المعتادة.

ومن المحتمل هطول أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت، ريمة، إب، تعز، الضالع ولحج، وأجزاء من المرتفعات المحاذية لسهل تهامة.

وحسب المركز قد تهب رياح نشطة إلى قوية تتراوح سرعتها ما بين 16-28 عقدة على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن.

وأفاد بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 4 في ذمار، 5.5 في عمران، 5.8 في صنعاء، 9.1 في السدة.

فيما جاءت كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي على النحو الآتي حجة : 3.4 ملم، تعز- الحوبان : 0.4.

ونبه المركز المواطنين في تلك المناطق والمسافرين إليها ، إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وارتداء الملابس الشتوية المناسبة للوقاية من الطقس البارد.

ودعا المزارعين ومربي النحل والماشية إلى عمل الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية وثروتهم الحيوانية من الطقس البارد.

كما نبه المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان، ومرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر.








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