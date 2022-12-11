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أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، طقساً بارداً في تسع محافظات

اجواء باردة في 9 محافظات يمنية

المؤتمرنت -
اجواء باردة في 9 محافظات يمنية
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، طقساً بارداً في تسع محافظات، ورياحاً قوية تعمل على اضطراب البحر خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية ، أنه من المتوقع طقساً بارداً في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء ومرتفعات محافظات أبين، لحج، الضالع وإب، مشيراً إلى أن درجات الحرارة الصغرى تكون إجمالاً أعلى من معدلاتها السنوية.

وحسب المركز من المحتمل هبوب رياح نشطة إلى قوية وسرعتها ما بين 15-28 عقدة على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نبه المركز المواطنين في تلك المناطق والمسافرين إليها ، إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وارتداء الملابس الشتوية المناسبة للوقاية من الطقس البارد .

ودعا المزارعين ومربي النحل والماشية إلى عمل الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية وثروتهم الحيوانية.

كما نبه مرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر.








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